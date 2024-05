Jujuy Investiga: la suba de precios y la recesión analizada por expertos

La última edición de Jujuy Investiga trató la imparable suba de precios que aqueja desde hace años a los argentinos. Para hablar de este tema, fueron invitados Norma Pereyra, titular de la Dipec, Alicia Chalabe de Codelco y Javier Martínez, decano de la Facultad de Ciencias Económicas.

“El combustible es uno de los principales marcadores, porque repercute en los otros rubros”, afirmó Pereyra. El programa dio cuenta de los aumentos en el combustible que en lo que va del año aumentó en Jujuy más del 50%.

El informe presentado detalló que “hay una recesión en las ventas de más de 20%” y se destacó el hecho de que en el precio del combustible se cobran impuestos para la obra pública en un país en el que Milei decidió que no habrá más obra de este tipo.

“No se está pensando en el consumidor, sino en beneficiar a las petroleras, que están cartelizadas”, aseguró Chalabe y afirmó que “los precios están liberados y los padecemos.

A su vez, Martínez destacó que la provincia de Jujuy se ve muy perjudicada por el hecho de que por la distancia con respecto a los centros de distribución, se incrementan los costos de transporte del combustible, lo que hace que el precio local sean más elevados que en el centro del país.

Esta suba en el combustible impacta directamente en el costo del transporte. “Las personas optan por no usar el servicio porque no lo pueden pagar”, destacó Chalabe y señaló que se presentaron acciones de amparo oportunamente. “No hay respuesta del poder político para pensar en ese usuario que no puede pagar el servicio”, cuestionó.

Chalabe cuestionó que el gobierno nacional “festeje la baja de inflación”, e indicó que eso es posible a costa de un estancamiento de los salarios. “No tengo esperanza de que los empresarios bajen los precios por justicia social, sino que el Gobierno tendría que regular el mercado de los alimentos”, apuntó.