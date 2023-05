Jujuy: lanzarán una campaña para que los usuarios se inscriban en la tarifa social y en la segmentación

Este miércoles el gobernador Gerardo Morales informó que se amplió el fondo que el Estado provincial asigna a la tarifa social de energía eléctrica en Jujuy, como así también aumentar la inclusión de usuarios cubiertos por este beneficio, de cara a la resolución del Gobierno de la Nación de habilitar un fuerte incremento de las tarifas nacionales y quitar el subsidio sectores sociales medios.

El presidente de la Susepu, superintendencia de Servicios públicos Carlos Oehler habló en “La Mejor Mañana” de AM630 y habló acerca de esta nueva medida.

“El gobernador toma medidas en beneficio directo para algunos usuarios de los sectores más vulnerables. Dispuso la ampliación del registro de inscripción del beneficio de la tarifa social”, explicó Oehler por lo que ratificó que toda persona que cumpla con los requisitos de la tarifa social, puede inscribirse.

Adelantó que en las próximas semanas, “lanzaremos una campaña de promoción para que se registren en los dos beneficios que hay: uno de la segmentación y otro de la tarifa social provincial que es un beneficio que se enfrenta con recursos propios de Jujuy”.

En relación a la tarifa social, sostuvo: “la primera parte es la ampliación de la promoción para que las personas se registren en la tarifa social”. Los interesados en inscribirse, deben entrar en la página de Ejesa o de la Susepu y anotarse en la sección de tarifa social, “luego se hace una evaluación de esa documentación que se adjunta y se define si corresponde o no el beneficio”.

Por otro lado, el gobernador incrementó la inclusión de usuarios cubiertos por el beneficio y “ayudar a la gente a que pueda pagar su factura de energía eléctrica”, afirmó Oehler aunque confirmó que el sistema se está terminando de conformar junto con la Secretaría de Energía y la distribuidora. Manifestó que la idea es “otorgar un financiamiento de la factura con tasas de interés 0”

“Para acceder a la tarifa provincial tiene que tener: no más de una propiedad, un ingreso por debajo del mínimo vital y móvil y no tiene que tener un vehículo con antigüedad inferior a los 5 años”, dijo. Asimismo, aseguró que las personas que no cumplan con los requisitos y queden excluidos, “pueden tener el beneficio de la financiación de las facturas una vez que tengamos el mecanismo que establecido con Ejesa”.