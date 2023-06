La Fiscalía de Estado de Jujuy denunció a la Gendarmería por no intervenir en los cortes de ruta

El fiscal de Estado de Jujuy, Miguel Ángel Rivas, denunció formalmente ante el fiscal federal de turno a autoridades y funcionarios de Gendarmería Nacional por los delitos de incumplimiento de deberes de funcionarios públicos, desobediencia judicial e inacción cómplice, previstos y penados de acuerdo al Código Penal.

En este sentido, de acuerdo al comunicado oficial, advirtió que “los denunciados no tornan operativa, eficaz, eficiente ni cumplen la manda judicial, pese a la recepción formal de la orden judicial que les impone asegurar la libre circulación por rutas nacionales dentro del territorio de la provincia de Jujuy, lo que impone garantizar que no se entorpezca, estorbe, restrinja, ni impida el tránsito de personas, vehículos, transporte y servicios públicos en las rutas nacionales 9, 66, 52 y 34”.

Asimismo, el fiscal indicó que se perpetran crímenes con actualidad, permanencia y flagrancia (Artículos 194, 209 y otros del CPN), correspondiendo el inmediato restablecimiento del tránsito, transporte, servicios públicos y vías de circulación en Jujuy.

Fiscal de Estado, Dr. Miguel Ángel Rivas

En otro tramo de su presentación, Rivas solicitó se concrete y amplíe la orden judicial, para que las autoridades de Gendarmería Nacional actúen en La Quiaca; Abra Pampa; Purmamarca; Palpalá; Perico; San Pedro de Jujuy y Libertador General San Martín, “donde se registran cortes de ruta totales, alterando la paz y el orden público”.

Finalmente, pidió habilitación de días y horas, hasta que se informe el cumplimiento exhaustivo del mandato judicial.

LA JUSTICIA FEDERAL HABILITÓ A GENDARMERÍA A ASEGURAR LA LIBRE CIRCULACIÓN POR RUTAS NACIONALES

El juez federal subrogante de Jujuy, Diego Martín Matteucci, autorizó a Gendarmería Nacional a tomar todos los recaudos pertinentes para asegurar la libre circulación por las rutas nacionales 9, 34, 52 y 66 dentro del territorio de la Provincia de Jujuy , con el debido resguardo del derecho a la protesta y, en especial, la integridad física de las personas, absteniéndose del uso de armas de fuego.

La medida fue adoptada en atención a lo solicitado por el fiscal federal subrogante de turno, Carlos Colonnese, tras tomar conocimiento de los cortes en la Ruta Nacional Nº 9, en su intersección con la Ruta Nacional Nº 52, en Purmamarca; la Ruta Nacional Nº 34, a la altura de Libertador General San Martín y San Pedro de Jujuy; y la Ruta Nacional Nº 66, a la altura de Finca El Pongo; con la modalidad de ser cortes totales e ininterrumpidos.

JUNTOS POR EL CAMBIO: "EL GOBIERNO NACIONAL DIO ÓRDENES A LAS FUERZAS FEDERALES DE NO ACTUAR EN JUJUY"

Juntos por Cambio brindó una conferencia de prensa tras los incidentes en Jujuy por la jura de la reforma de la Constitución. "Estamos aquí para hacer una denuncia muy concreta sobre el accionar del Gobierno nacional en Jujuy", expresó Patricia Bullrich.

La presidenta del Pro indicó que la provincia "dictó una Constitución soberana y a partir del dictado de la Constitución organizaciones guiadas por el mismo Gobierno nacional, que están financiadas por el Gobierno, viajan de la Ciudad de Buenos Aires a Jujuy con la intención de sembrar la violencia, el caos y el descontrol".

"Vamos a defender a las autoridades de Jujuy. De ninguna manera el Gobierno nacional puede denunciar esta situación de violencia y caos con el objetivo de tapar la brutalidad de la violencia en Chaco", sumó.

"Juntos por el Cambio está al lado de la paz y de la no violencia. No de un Gobierno nacional que tiene injerencia en Jujuy, que dio órdenes a las fuerzas nacionales de no actuar. El pueblo de Jujuy está solo", afirmó Bullrich. “Las fuerzas federales tienen orden directa de no meterse en el conflicto y es una crisis grave”, expuso.