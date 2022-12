La Legislatura de Jujuy reconoció a Valentino Ancasi, Patricio Montalvetti, Santiago Ferrari y Ariel Cortez

Este viernes la Legislatura de Jujuy reconoció a Valentino Ancasi, Patricio Montalvetti y Santiago Ferrari y Ariel Cortez por la trayectoria y los logros obtenidos durante el 2022. Esta iniciativa surgió a traves de un proyecto de ley del diputado Juan Jenefes, el diputado Claudio Cazón y el diputado Juan Brajcich.

reconocimiento a jujeños en la Legislatura

JUAN JENEFES

El diputado habló sobre esta distinción y dijo que: “fue un proyecto que realizamos junto al diputado Claudio Cazón y el diputado Brajcich con el objetivo de reconocer la trayectoria de lo que fue el 2022 de Patricio Montalvetti, Valentino Ancasi, Santiago Ferrari y Ariel Cortez que se destacaron no solo a nivel argentino sino a nivel internacional, llevando la bandera de Jujuy a lo más alto”.

Sostuvo que “detrás de los chicos hay gente que los acompaña, que están alrededor de ellos y es importante que la provincia y la Legislatura los reconozca y los apoye porque nos representan”.

VALENTINO ANCASI

El tenista Valentino Ancasi habló con Canal 7 y comentó: “estoy muy contento por este reconocimiento que me hace la Legislatura. Agradezco a los diputados por el reconocimiento y a los que me apoyaron por este año que ayer se me terminó”.

Comentó que ya piensa en la próxima temporada. “Ahora voy a descansar un poco y a prepararme para el otro año” y comentó que este año hubo cosas buenas.

“Fue muy bueno de ser convocado para la Selección Argentina, por la Sudamericana y el Mundial”, reconoció y destacó que uno de las expectativas del otro año es “quedar dentro de los 15 mejores porque ahora subo una categoría más y voy a tener que jugar más torneos que son de la Confederación Sudamericana y dar lo mejor posible para sacar el mejor ranking de Argentina y acomodarme para el 2024”.

Juan Jenefes y Valentino Ancasi

PATRICIO MONTALVETTI

El karateka Patricio Montalvetti también fue distinguido, al igual que el tenista Valentino Ancasi.

“Es muy importante este reconocimiento que me hicieron, fue un año positivo, lleno de sacrificios y trabajos que realicé representando a la provincia y al país”, aseguró a Canal 7.

Entre los eventos destacados del que fue parte fueron el Mundial de Karate en Turquía, Sudamericano de la Juventud de Rosario, Circuito Internacional de Karate en Croacia, en el torneo Panamericano en México, y otros.

Patricio Montalvetti y Juan Jenefes

SANTIAGO FERRARI

Quien se sumó a los galardonados en la Casa de Piedra fue Santiago Ferrari que recientemente se consagró como uno de los siete mejores del mundo en la disciplina de Gimnasia de Trampolín en Portugal.

“Estoy muy contento de que nos tengan presenten, este deporte va haciéndose más conocido en Jujuy, y esperamos que hayan más competencias”. Además, realizó un breve repaso sobre su gira europea, “estuve un mes y medio entrenando y compitiendo en España para competir en el mundial, donde me convertí en el segundo argentino en la disciplina de trampolín”, comentó a la prensa.

Santiago Ferrari y Juan Jenefes

ARIEL CORTEZ

Ariel Cortez artista jujeño reconocido a nivel mundial también formó parte de la distinción de la Legislatura y mostró su alegría por este momento.

“Estamos felices porque que Cultura este acá presente a partir de mi apellido es que el ecosistema de los artistas esté presente. Que se hable de pintura es un gran logro y a mí me emociona porque uno nunca piensa tener este marco protocolar y que la provincia esté atento a todas tus acciones”, detalló Ariel a Canal 7.

“Es un día memorable, a partir de mañana la belleza del mundo se presentará con otros ojos y agradezco a los legisladores a los que nos representan y pidan moción de esta distinción”, recalcó.

El pintor rememoró todo lo vivido este año. “Fuimos a España y presentamos la muestra Latinoamérica y recibimos el premio Embajador Marca país y ahora la distinción de la Legislatura”, detalló y agradeció el acompañamiento de los diputados Juan Jenefes y Claudio Cazón.