La madre de Iara Rueda sobre el sobreseimiento de los policías: "Hay culpa y quiero a los responsables"

El pasado 30 de agosto, el juez de Control en lo Penal Económico y Delitos contra la Administración decidió sobreseer a los 8 policías que estaban imputados por incumplimiento de los deberes de funcionario público en el marco de las actuaciones por la desaparición y posterior hallazgo sin vida de Iara Rueda .

Al conocer el fallo, los padres de la joven asesinada en septiembre de 2020 apelarán la resolución con el fin de que se investigue el accionar de estos policías durante la investigación de la joven.

“Recibimos la notificación por parte del juez que notificó que los 8 policías imputados en la causa por el incumplimiento del deber de funcionarios públicos fueron sobreseídos, no tuvieron culpa de nada, sin embargo no nos quedamos así”, afirmó Mónica Cunchila, la madre de Iara Rueda a Canal 7 de Jujuy y confirmó que decidieron apelar la decisión del juez “más allá que diga que es una decisión definitiva”.

“Tengo los fundamentos en los que se basa la decisión y no me parece porque cuando el fiscal Funes presentó, omitieron el alerta roja y todos los recursos para buscarla a Iara que a las dos horas eran primordiales, operativo cerrojo en los barrios aledaños, no se hizo nada”, informó Cunchila.

La madre, sostuvo: “ojalá se revierta la situación", e indicó que el fiscal Lello Sánchez por parte de la fiscalía presentó el recurso para la apelación y "confío en que no va a quedar así, se va a dar vuelta la situación. El fiscal está de acuerdo con la apelación, porque sabe todas las pruebas que se presentaron y los testigos que nunca llamaron".

“Si ellos los declaran inocentes, ¿Quiénes son los responsables de no haber informado a estos comisarios, quienes son los responsables de no haber capacitado? Acá hay culpa y yo quiero a los responsables , porque si hubiesen activado el protocolo y realizado el rastreo como dice le ley 051, mi hija hubiese estado conmigo más allá de que tenemos a los asesinos”, afirmó Mónica sobre las acciones que se podrían haber llevado a cabo.

La mujer, afirmó que la búsqueda de desaparición que deben realizar “es un protocolo escrito, la ley estaba en la Legislatura y está firmada por el ministro de Seguridad Ekel Meyer de aquel momento y está destinada a todas las Comisarías para que salgan en búsqueda por el alto grado que hay en Jujuy”.

Fundamentó que si volverían las marchas para solicitar Justicia “porque el protocolo de búsqueda hay que visibilizarlo, porque pueden salvar más vida. Buscamos que se revierta la situación de que conozcan de que hay leyes que no protegen, siempre buscamos justicia”.

“Pienso que lo único que me queda es salir y gritar en la calle justicia por mi hija” , expresó Mónica sobre lo que espera para que Iara descanse en paz. “Seguimos esperando que la jueza de menores dictamine y se le de codena máxima y poder hacer el duelo porque por las decisiones que toma la Justicia no tenemos duelo”, comunicó sobre la situación del tercer imputado por femicidio.

padres de iara rueda

Martín Palmieri, abogado de la familia también dialogó con Canal 7 y manifestó que el sobreseimiento es “una resolución dura para la familia y la querella porque no la esperábamos. Queremos que estas personas estén sentadas en el banquillo de acusados para que sea la misma Justicia la determine sus responsabilidades”.

Palmieri, detalló que participaron en “la no búsqueda de Iara, en su abandono y tenían un desconocimiento absoluto de las leyes. No entendemos como una resolución judicial de esta envergadura tiñe la Justicia”.

El abogado, destacó que los policías estaban imputados por ser funcionarios públicos y para las pruebas “hay que remitirse el expediente, ver las denuncias, los elementos probatorios y tiene que aplicarse la pena que la Justicia dicte”.

Por último, remarcó que solicitan que la Justicia “determine responsabilidades y además deben tener una sanción administrativa porque desobedecieron su deber”.

CONDENAS POR EL FEMICIDIO DE IARA RUEDA

Raúl Arnaldo Cachizumba y Mauricio Esteban Abad fueron condenados a perpetua por el femicidio de Iara Rueda . Tomás Fernández, el tercer imputado y menor al momento del crimen, fue encontrado culpable y el expediente fue remitido al Juzgado de Menores, para la imposición de pena.

La sentencia fue dictada el 3 de mayo por el Tribunal en lo Criminal N° 3, compuesto por Margarita Nallar, Mario Ramón Puig y Ana Carolina Pérez Rojas.

“Es algo que estábamos esperando, pero todavía falta más. Siento que hay complicidad. Pero mi hija tuvo justicia, mi hija está acá conmigo. Estoy conforme con el tribunal, con el fiscal, con el abogado y con los secretarios”, expresó Mónica Cunchila, la madre de Iara tras conocer la sentencia.

“Ha sido duro esto que hemos tenido que transitar con la familia. No ha sido fácil para ninguno, en el camino se fue aprendiendo muchas cosas. Hemos llegado al día que siempre esperábamos, que se dé la sentencia a los imputados, que podemos decir que no son más imputados”, manifestó.

“Fueron 3 años de caminar las calles e incontables marchas con los familiares, mi hija tuvo justicia. Hoy puedo decir que por fin tienen el título: son los asesinos de Iara Rueda”, afirmó por último.

CÓMO FUE EL CRIMEN DE IARA RUEDA

Durante la tarde del miércoles 23 de septiembre de 2020, pasadas las 19:10, el más joven de los acusados, tras pactar encontrarse con Iara Rueda, fue a su encuentro junto a los imputados Raúl Arnaldo Cachizumba y Mauricio Esteban Abad, quienes se encontraban en un automóvil Fiat Palio.

En esa circunstancia, capturaron a la menor de 16 años de edad, quien circulaba en su bicicleta por las inmediaciones del barrio San José de Palpalá, y la subieron al vehículo por la fuerza.

Posteriormente, en la madrugada del jueves 24 de septiembre de 2020, los tres hombres ataron de pies y manos a Iara Rueda y la estrangularon. El cuerpo de Iara fue encontrado cinco días después en las inmediaciones de un descampado situado entre las calles Valle Grande, avenida María del Pilar Bermúdez y Puesto del Marqués, en el barrio Antártida de Palpalá.