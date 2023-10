La ocupación hotelera para el fin de semana largo de octubre llega al 70% en Jujuy

El gobierno lanzó la quinta edición del programa Pre- Viaje y a partir de ese programa, miles de argentinos aprovechan para planear sus vacaciones, especialmente durante los fines de semana XXL.

Federico Posadas, ministro de Turismo de Jujuy dialogó con Canal 7 de Jujuy y comentó que para el fin de semana largo de octubre, del viernes 13 al lunes 16 ya hay un 70% de ocupación hotelera .

“La demanda hotelera no afloja a pesar de la crisis, evidentemente la gente no puede viajar al exterior por lo que elige un destino nacional y Jujuy tiene una buena participación e incluso hubo un crecimiento porque del 11 lugar que estábamos pasamos al séptimo, considerando que no somos una plaza turística muy fuerte”, explicó el ministro.

Indicó, que la provincia se fue diversificando sobre todo en la región de las Yungas. “En San Francisco, estamos viendo que estamos recibiendo 500 personas por día, cuando antes recibíamos 100 por día” afirmó y destacó que hace falta una gran infraestructura porque “tiene un potencial de crecimiento muy fuerte”

PreViaje 5: ¿cuál será el nuevo tope de reintegro?

El tope de reintegro en esta edición será de $ 100.000. En la anterior ese monto había sido de $ 70.000. Para la quinta entrega se reconsideraron los valores debido a la inflación de los últimos meses.

Cabe señalar que los prestadores turísticos que participaron de PreViaje 4 no deberán volver a inscribirse ahora. Tampoco es necesario que los locales del sector estén registrados en PreViaje para recibir pagos con la tarjeta.

¿Cómo funciona PreViaje?

El programa de preventa turística tiene como objetivo fomentar el turismo dentro de la Argentina.

Por eso, en cada compra turística (como un pasaje, alojamiento o excursión, por ejemplo) se reintegra hasta el 50% de lo gastado en una tarjeta de crédito del Banco Nación. En el caso de los afiliados a PAMI, el reintegro es del 70%.

En sus cuatro ediciones anteriores, el programa "benefició a más de 7 millones de personas, con un impacto económico cercano a los $ 250 mil millones para el sector turístico", informaron desde el Misterio de Turismo.