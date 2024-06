La pobreza alcanzó al 42,8% de los hogares de Jujuy en 2023, según un informe

La Unidad Ejecutora en Ciencias Sociales Regionales y Humanidades del CONICET junto a la Universidad Nacional de Jujuy presentaron un informe sobre la pobreza monetaria en Jujuy que se realizó durante el año 2023. Como resultado, el informe revela que el año pasado la pobreza en los hogares de Jujuy alcanzó el 42,8%, mientras que la indigencia fue del 10,9%.

En detalle, el documento señala que hasta 2023 en la provincia unos 63.485 hogares eran pobres, y 21.687 indigentes, mientras que 114.029 hogares no vivían bajo la línea de pobreza. Asimismo, revela que 269.217 jujeños son pobres no indigentes, 87.325 son pobres indigentes, y 342.846 no son pobres.

En cuanto al porcentaje de población por grupos etarios, según la condición de pobreza, en Jujuy durante el 2023 la más afectada fue la población infantil, de 0 a 14 años, alcanzando un porcentaje de 61,3%, seguida por la de jóvenes de entre 15 a 29 años, que registró un porcentaje de pobreza de 58,5%. La franja etaria de 30 a 64 años registró un porcentaje de pobreza del 46,3%, y la de 65 años y más, 27,2%.

EMPLEO E INGRESOS

Por otra parte, el documento hace referencia al porcentaje de población pobre según el estado de ocupación y revela que el 43,3% de las personas ocupadas son pobres, (139.136 personas), y el 56,7%, (182.133 personas) no lo son; mientras que de las personas desocupadas, el 73,4% (8.882 personas) son pobres, y el 26,6% (3.216) no lo son.

EDUCACIÓN

En cuanto a la educación, el informe revela que el máximo nivel educativo alcanzado para la población de Jujuy según la condición de pobreza, se da en aquellos con secundario incompleto con 90.308 personas (25,3%), en cambio para el conjunto que no se encuentra en la pobreza, la categoría más representativa son los que poseen secundario completo con 72.372 personas (21,1%).

SALUD

Respecto al porcentaje de cobertura médica para la población pobre y no pobre dado los diferentes grupos de edad, en la población pobre de hasta 17 años, solo el 34,4% está cubierto por alguna obra social, prepaga, mutual o servicio de emergencia; mientras que, para el grupo de 65 años o más, el 91,4% está alcanzado por estos servicios. Para la población no pobre, el 36,5% y el 38,7% de los grupos de hasta 17 años y de 18 a 64 años, respectivamente, están cubiertos por solo el sistema público.

Por último, el informe sobre pobreza monetaria en Jujuy 2023 resalta que "el objetivo es generar conocimientos que nos permitan comprender mejor nuestro presente, así como transferir esos saberes a distintos ámbitos de la sociedad y facilitar políticas y programas basados en el conocimiento resultante de la investigación para poner a disposición datos que configuran un cuadro de situación sobre distintas problemáticas que atraviesan la realidad jujeña y de la región".

EL INFORME COMPLETO