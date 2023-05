La Puna jujeña registró cuatro sismos y uno superó los 5 grados de magnitud

Este lunes, la Puna jujeña registró cuatro movimientos telúricos según lo detallarlo por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).

El primero se registró a las 00.10 horas con epicentro a 151 km al O de San Salvador De Jujuy; a 28 km al SE de Catúa y a 165 km al NO de Salta. Además el mismo tuvo una magnitud de 3 grados en la escala de Richter con una profundidad de 173 kilómetros.

El segundo tuvo lugar a las 04.10 horas con un epicentro a 203 km al NO de San Salvador De Jujuy; a 12 km al S de Rinconada y a 263 km al N de Salta. Según lo detallado por el INPRES, este movimiento tuvo una magnitud de 3.8 y una profundidad de 245 kilómetros.

Sismo en Rinconada

Con 30 minutos de diferencia, la misma localidad registró un segundo sismo a las 04.39 horas. Este movimiento tuvo epicentro a 200 km al NO de San Salvador De Jujuy; 40 km al SO de Rinconada y a 255 km al NO de Salta.

Según los detalles del INPRES fue el movimiento telúrico más fuerte de la jornada ya que alcanzó los 5.4 grados de magnitud en la escala de Richter y con una profundidad de 245 kilómetros.

Mientras que el ultimo sismo se registró a las 05.20 horas de este lunes. Tuvo un epicentro 167 km al O de San Salvador De Jujuy; a 12 km al E de Catúa y a 182 km al NO de Salta. En este caso la magnitud fue de 3 grados y la profundidad de 190 kilómetros.