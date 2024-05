La Quiaca marcó un nuevo récord, fue la ciudad más fría del país

Las bajas temperaturas continúan registrándose en todo el país, pero este miércoles, el norte jujeño se ubicó en el punto más helado del territorio nacional.

Este miércoles, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) elaboró un nuevo listado de las ciudades más frías de la jornada y según los datos brindados, la ciudad fronteriza de La Quiaca, se ubicó en el primer lugar del ranking con una temperatura de -6 grados.

La Quiaca fue sucedida por la ciudad de Santa Rosa de Conlara de la provincia de San Luis con una temperatura de -3,3. En tanto en el tercer puesto se ubicó Villa de María de Córdoba con una temperatura de -2,6 grados.

Posteriormente. El listado quedó confirmado por:

Salta -2

San Juan -1,8

Córdoba -1,4

Uspallata-1,3

Santiago del Estero -1,2

Jáchal -1

Río IV° -0,8

Villa Reynolds -0,7

Tinogasta -0,5

🥶Las temperaturas más bajas esta mañana se registraron en la mitad norte del país:



La Quiaca -6

Santa Rosa de Conlara -3,3

Villa de María -2,6

Salta -2

San Juan -1,8

Córdoba -1,4

Uspallata-1,3

Santiago del Estero -1,2

Jáchal -1

Río IV° -0,8

Villa Reynolds -0,7

Tinogasta -0,5 pic.twitter.com/djj8mxBg7O — SMN Argentina (@SMN_Argentina) May 29, 2024

Alertas por fríos extremos en el país

Son 10 las provincias en donde rigen las advertencias, de varios niveles. En San Luis, Córdoba, La Rioja, Tucumán, Catamarca, Misiones, Formosa y Salta la alerta por temperaturas extremas es amarilla, por lo que pueden tener un efecto de leve a moderado en la salud: el peligro es sobre todo para grupos de riesgo, como niños, personas mayores de 65 años y con enfermedades crónicas. En parte de Formosa, Salta y Chaco, en cambio, la advertencia es mayor. El color naranja implica efectos de moderados a altos en la salud, con peligro especialmente para grupos de riesgo.

En tanto, Santiago del Estero y una gran porción de Chaco se encuentran en rojo, el mayor nivel de alerta: de efectos altos a extremos en la salud, las temperaturas pueden afectar incluso a las personas saludables. Las recomendaciones para este tipo de eventos son: no exponerse al frío en el exterior por tiempo prolongado, abrigarse con varias capas de ropa liviana al salir, no fumar en ambientes cerrados, beber mucho líquido y evitar consumir bebidas alcohólicas, mantener la casa calefaccionada, generar calor corporal a través del movimiento, evitar cambios bruscos de temperatura, no automedicarse y prestar atención a niños, personas mayores y aquellos con enfermedades crónicas. El SMN sugiere también reforzar las normas de higiene para no contagiarse enfermedades como la gripe, ventilar los ambientes para impedir la inhalación de monóxido de carbono e informarse con las autoridades.