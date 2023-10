La venta de combustibles en lubricentros de Jujuy está prohibida: el comercio puede ser clausurado

La escasez de combustible en todo el país generó una gran crisis en la vida cotidiana de las personas y en el funcionamiento de los servicios. Cómo todos buscan tener combustible, a través de las redes sociales muchas personas y lubricentros empezaron a ofrecer bidones de combustible y esta práctica está prohibida .

Gastón Millón, secretario de Gobierno dialogó con el programa "La Primera Hora" de AM630 y explicó que la venta de combustibles en los lubricentros o garajes de la casa, es ilegal. "Hace varios años estamos trabajando para combatir esta práctica ilegal" sobre todo en Alto Comedero en donde es más habitual.

Indicó, que el primer problema que surge en estos lugares es "cuando se realiza la habilitación municipal, es para un rubro específico y en este caso los lubricentros no son estaciones de servicio". Además, destacó que es esencial contar con los requisitos de seguridad para la apertura de las estaciones de servicio por los elementos de peligrosidad con los que se trabaja y que son diferentes.

El secretario de Gobierno, afirmó que en caso de que un lubricentro venda combustible sin contar con la habilitación es grave y peligroso. Explicó que tanto la Secretaría de Energía de Nación como la Municipalidad deben realizar controles constantemente aunque "la falta a nivel federal puede ser más grave que una infracción municipal".

lubricentro - Imgen Ilustrativa

Denuncias por venta en San Salvador de Jujuy

Detalló que estos días recibieron denuncias por venta en lubricentros pero los inspectores no encontraron situaciones ilegales. A pesar de responder a las denuncias de las personas, también "llevamos a cabo controles habituales donde hay antecedentes de realizar estas maniobras"

En caso de encontrar una venta prohibida por ley, se labran actas al comercio no al dueño y la multa más grave que se ejecuta es la clausura preventiva del local "por falta de habilitación, por hacer el comercio dentro de un rubro que no corresponde. No esperamos que el juez de falta dicte la orden" y remarcó que las demás multas van de acuerdo el precio del litro de nafta.

Como solicitar la habilitación de una estación de servicio

"Una estación tiene que tener el tanque enterrado con capacidad de ser inertizado y con un sistema de evento. Los gases de combustible no son iguales a los gases que puede emitir el aceite de un lubricentro, son explosivos y no podes guardarlos en cualquier lugar", explicó Millón.

Aseguró, que la Secretaría de Energía de Nación brinda la autorización correspondiente y permite trabajar como estación de servicio, lo cual recién habilita a realizar el trámite en la Municipalidad de San Salvador.