La venta de propiedades y terrenos está paralizada en Jujuy: "A los jóvenes no les alcanza ni para una entrega"

En diálogo con AM 630, Susana Marino, miembro de la Cámara Inmobiliaria de Jujuy, brindó un panorama de cómo se encuentran las comercializaciones de terrenos y propiedades en la provincia.

En ese sentido, dijo que tal transacción "no existe en este momento en Jujuy" y que a las únicas ventas las concretan "personas que realmente necesitan vender y están 'regalando' una propiedad" , en relación a motivos de urgencia de parte de los vendedores.

"No hay ventas de casas ni de terrenos. Están totalmente paralizadas" , apuntó.

Marino también habló sobre la difícil situación económica que atraviesan la provincia y el país e impide -sobre todo a quienes recién inician su vida laboral- acceder a una casa propia.

"La gente joven no puede ahorrar. No les alcanza, no llegan ni para una entrega", lamentó.

Alquileres en Jujuy: "Los precios no bajaron, hay muchas propiedades desocupadas y no es fácil alquilar"

"El rubro está sumamente complicado y, hablando de Jujuy, hubo muchísimos cambios después de la derogación de la ley, hay muchísimo trabajo para nosotros los profesionales en este tema porque cada propietario quiere un contrato distinto", dijo y agregó que "hoy no quieren un contrato por más de dos años, quieren contrato por un año, convenio de desocupación por seis meses".

Sin embargo, a pesar de las pretensiones de los propietarios, Marino dejó entrever que los inquilinos se vieron perjudicados con la desregulación, sobre todo en un contexto donde el índice inflacionario se mantiene alto y los sueldos no acompañan ese ritmo.

"La gente está buscando precios. Anteriormente una propiedad se desocupaba y a las 24 horas estaba alquilada. Hoy, ante la situación económica, buscan precios, hacen números porque no es fácil alquilar una propiedad en la cual le determinan un valor alto más aumentos trimestrales, cuatrimestrales o semestrales", expuso y ejemplificó diciendo que "una persona que ingresa con un alquiler (de una sola habitación) de $200 mill, $250 mil, en un cuatrimestre no sabemos cuánto va a pagar, será $400 mil, $500 mil, entonces nadie se va a arriesgar a firmar un contrato en estas condiciones".

A pesar de la insistencia del Gobierno nacional con que la desregulación permitiría la libre competencia y por lo tanto mejores precios, Marino negó que esto esté ocurriendo en Jujuy.

"No están bajando los precios. En este momento hay muchas propiedades desocupadas justamente por los valores que quieren los propietarios. Hoy por hoy no podemos cerrar un contrato en $250.000 por un departamento de un dormitorio porque no llegan a pagarlo", apuntó.

Esta situación se agrava si se piensa en que "algunos colegas están exigiendo a la gente el pago en dólares", finalizó la integrante de la Cámara Inmobiliaria de Jujuy.