Lanzaron una campaña de útiles escolares para un merendero de Palpalá: cómo ayudarlos

Para la vuelta a clases, el comedor Nolasco del barrio Las Tipas de Palpalá lanzó una campaña de donaciones de útiles escolares, mochilas, guardapolvos, y calzado en buen estado para los más de 100 niños que asisten durante el año.

La responsable del lugar, Susana Bejarano dio cuenta de la campaña a través de Canal 7 , “por favor el que quiera acercarse con mochilas en buen estado, no importa que sean usadas, útiles, hojas de carpeta, que es lo que más demandan porque a partir del quinto grado los niños ya usan carpetas, lapiceras, lápices de colores, calzados en buen estado; lo que puedan llevar es bienvenido para que los niños vuelvan a clase dignamente”.

“Estamos pensando en hacer la entrega de los útiles el 23 de febrero, porque tengo entendido que se regresa a clases el 26. También estamos recibiendo todo tipo de mercadería, y artículos de limpieza,”.

Los interesados en colaborar pueden contactarse a través del facebook Copa de leche "Nolasco" o dirigirse personalmente al lugar ubicado en Manzana 17, Lote 9, sector Loteo, Barrio Las Tipas, Palpalá.

Hackeo de número de celular

Bejarano también alertó que en los últimos días fue víctima del hackeo de su número de celular a través de Whatsapp. C

“Me llamaron con el engaño de que me daban un turno para la tercera dosis de COVID, que me falta. Me dicen te va a llegar un código, usted me manda ese código y le llega el turno y el lugar donde te tenés que ir a colocar la vacuna. Y yo, inocente, les mandé el código y eso fue todo; me hackearon”.

Por el hecho, tuvo que lamentar que a sus conocidos le pidieran importantes sumas de dinero, “a mi sobrino le hicieron transferir 40 mil pesos, pero hasta a los vecinos le pedían 20, 80, y hasta 50 mil pesos; lamentablemente algunos enviaron”.

“Nosotros desde el merendero no pedimos ni recibimos dinero, todo esto se hace con donaciones desde hace siete años, pero pude hacer la denuncia y las personas perjudicadas también”.