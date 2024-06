Le robaron el carro de golosinas con toda la mercadería a una vendedora ambulante

Una trabajadora ambulante fue víctima de la inseguridad. Santusa es una conocida trabajadora ambulante de la capital jujeña que desde hace años trabaja con su carrito de golosinas en las puertas de la Escuela "Bernardo Monteagudo".

Según pudo saber Canal 7, en horas de la tarde del jueves, la mujer sufrió el robo de su carrito de golosinas con toda la mercadería. En diálogo con nuestro medio, la mujer explicó que durante al mañana del jueves trabajó de manera normal, pero cuando volvió por la tarde a continuar con su trabajo, se dio con la ingrata noticia del robo de su carro.

"Cuando vine a la tarde cerca de las 17.30, mi carrito no estaba, el lugar estaba vacío. Cuando me di cuenta, no podía reaccionar, me fui a hacer la denuncia, salí de ahí y estuve shockeada", indicó la mujer.

La mujer que desde hace años trabaja en la puerta del establecimiento, concurre por la mañana, hace una pausa durante el mediodía donde aprovecha para volver a su casa y nuevamente se hace presente en el lugar en horas de la tarde para continuar con la venta de golosinas.

Luego Santura agregó: "El carro tenía un montón de golosinas, debajo del carrito también había un poco de mercadería. Además, ayer a última hora recibí un pedido y como eran varias cajas, no podía llevarlas todas a mi casa por lo que las dejé en el carro pensando que a la tarde me las iba a llevar, pero cuando volví no había nada".

Más adelante, entre lágrimas, la trabajadora explicó: "Es muy difícil volver a empezar. El carro solo me va a costar como $80.000 y reponer la mercadería va a ser otro sacrificio. Ésta es mi única fuente de trabajo de mi familia porque soy viuda y con esto mantengo a mi familia, no recibo pensión ni nada, ésta es mi fuente de trabajo, con esto mantengo mi casa".

Finalmente, Santusa realizó un pedido: "Solo le pido a esta persona que me devuelva el carro, que no importa si usó la mercadería. Además, en el carro tengo una libreta de anotaciones de mis clientes y ahora no sé cómo voy a cobrar eso. Yo solo necesito mi carro y mi libreta, la mercadería no importa porque como sea me voy a parar de nuevo.