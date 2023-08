Libertador: indignante robo a un trabajador con discapacidad

Un repudiable hecho de inseguridad se vivió el último fin de semana en la ciudad de Libertador Gral. San Martín y piden la solidaridad de los vecinos para conseguir mayor información.

El sábado en horas de la mañana, uno de los trabajadores del estacionamiento tarifado de la ciudad sufrió el robo de su herramienta de trabajo. Mauro Pugliese, encargado del estacionamiento tarifario del municipio, dialogó con Canal 7 de Jujuy y explicó cómo sucedieron los hechos.

“Hace unos días, Roberto, uno de los vendedores de crédito, sufrió un robo por un malviviente, sinvergüenza”, inició el relato. Luego agregó: “Pedimos la solidaridad de los vecinos por si tienen alguna información para aportar porque si bien el Municipio ya puso sus cámaras a disposición y la familia ya hizo la denuncia, el mal gusto y el susto todavía es un trago amargo para Roberto”.

Además Pugliese indicó que si bien Roberto, víctima de inseguridad, actualmente no cuenta con su herramienta de trabajo, “él sigue trabajando, lo seguimos acompañando como siempre, pero pedimos la solidaridad de los vecinos para con él y si tienen alguna información pedimos se puedan acercar a la familia para ampliar la denuncia”.

Finalmente, con consternación, el encargado detalló: “Le sacaron la herramienta de trabajo a alguien que se esfuerza, que trabaja como muchos de nosotros, que se levanta para cumplir con un horario y es una pena realmente que todavía estén estas personas malas que no piensan en el sacrificio de él en este caso”.

A su turno, Roberto explicó a Canal 7 que el hecho ocurrió el sábado en El Obrero, cerca de las 11 de la mañana. “El tipo me preguntó amablemente la hora, le dije y cuando me di media vuelta, sentí algo en la espalda y me dijo 'dame el celular'”.

Luego agregó: “Yo estaba solo, fue más el susto, pero quiero agradecer a todos los que se han preocupado por mí”.

Finalmente la víctima indicó: “Ahora no estoy trabajando, pero sigo acompañando siempre a los chicos porque es lo que más me gusta y siempre le voy a poner entusiasmo. Me gusta trabajar y el trabajo que tengo”.