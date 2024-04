Llega la "Noche de las "Hamburguesa Jujeña": qué promociones ofrecerán los comercios

El próximo miércoles 24 de abril llega una nueva edición de La Noche de las Hamburguesa Jujeña . Se trata de una jornada de ventas con diferentes descuentos y propuestas, desde la apertura al cierre de cada local (confiterías, bares, restaurantes, food trucks, etc), en horario nocturno.

El objetivo de esta iniciativa es aumentar las ventas de manera diferenciadora, sobre todo en un día de ventas bajas y fin de mes; mostrar productos y servicios y posicionar a los comercios.

Para esta ocasión, los jujeños podrán acceder a diferentes opciones de promoción y descuento: 10% off en cada unidad, 20% off en cada unidad, 30% off en la segunda unidad, 3 x 2 (llevan 3 pagan 2) solo en efectivo y 50% off en la 2da unidad.

CONVOCATORIA A LOCALES

El CCA Tacita de Plata de la Unión Empresarios de Jujuy, convoca a los comercios gastronómicos de Jujuy a sumarse a su nueva propuesta comercial: La noche de la hamburguesa jujeña, una noche temática con el producto HAMBURGUESA.

Puede ir acompañado de todos los elementos que le darán la identidad jujeña a esa hamburguesa, como mote, queso de cabra, quesillo, cebolla morada, maíz, papas andinas, etc. También se recomienda sugerir a los clientes bebidas jujeñas para el acompañamiento de los platos. Es una oportunidad para crear identidad, brindar opciones creativas, destacando los productos de nuestra cultura.

También se invita a los comerciantes a realizar y mostrar una acción de impacto ambiental, como por ejemplo la recolección de AVUS, uso de elementos reutilizables, reutilizar, etc.

Quienes participen deben identificar cada local con la gráfica que se les enviará para imprimir y compartir -etiquetando a los organizadores-, imágenes donde se pueda visualizar la cartelería y la concurrencia de los clientes a los locales, para publicar en redes sociales.

La comunicación de la convocatoria y la difusión de los comercios participantes estarán a cargo de Unión Empresarios de Jujuy y Municipio de San Salvador.

La promoción no incluye delivery.