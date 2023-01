Lluvias en Jujuy: cayeron 90 milímetros de agua y hay alerta amarillo por fuertes tormentas para el viernes

La fuerte tormenta que azotó a gran parte de la provincia de Jujuy afectó a la población provocando anegamiento de calles, cortes de ruta, viviendas inundadas y familias evacuadas. Se esperan nuevas precipitaciones para la tarde-noche de hoy y para mañana.

Desde la Dirección Provincial de Emergencias dieron a conocer datos acerca del temporal que tuvo lugar en Jujuy. El director del organismo, Jorge Torrico, aseguró que hubo ocho familias evacuadas en la ciudad de Palpalá, que junto a Alto Comedero fueron las zonas más afectadas.

Inundación Palpalá

Además, el funcionario estimó que cayeron 90 milímetros de agua en las casi 10 horas que duró el temporal. “La lluvia afectó la normal circulación en rutas y caminos, sobre todo en la zona de la Quebrada de Humahuaca, pero realizamos un trabajo conjunto con las diferentes áreas de gobierno para asistir las contingencias”, recalcó Torrico.

El director provincial de Emergencias, adelantó que los pronósticos indican que las precipitaciones continuarán durante las próximas horas. “Las lluvias serán esporádicas durante la tarde-noche de hoy. Las precipitaciones irán aumentando en los días venideros”.

Por último, Torrico solicitó a los conductores circular con precaución por rutas y caminos de la provincia debido a que las precipitaciones provocan la crecida de ríos, arroyos y desmoronamiento de cerros. Además, resaltó que Vialidad Provincial, Nacional y Recursos Hídricos realizan tareas de normalización en distintos puntos.

Alerta amarillo por fuertes tormentas para este viernes

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarillo por fuertes tormentas para las provincias de noroeste y centro del país, incluida Jujuy.

En la provincia las regiones afectadas serán Valles, Yungas, Quebrada y parte de la Puna: zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano; zona montañosa de Humahuaca; zona montañosa de Tilcara; Puna de Cochinoca; Puna de Humahuaca; Puna de Rinconada; Puna de Santa Catalina; Puna de Tilcara; Puna de Tumbaya; Yavi; zona montañosa de Tumbaya; El Carmen; Ledesma; Palpalá; San Antonio; San Pedro; Santa Bárbara; Valle Grande; zona baja de Doctor Manuel Belgrano y zona baja de Tilcara.

“El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes, con intensas ráfagas, importante actividad eléctrica, caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo. Sobre el Noroeste del país se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 55 mm, mientras que en Cuyo serán entre 15 y 40 mm. pudiendo ser superado en forma puntual en ambos sectores”, indica el Servicio Meteorológico Nacional.

Alerta amarillo

Recomendaciones

1- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitá actividades al aire libre.

3- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o

piletas.

5- Estate atento ante la posible caída de granizo.

6- Informate por las autoridades.Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio,

documentos y teléfono.

Pronóstico de precipitaciones para el próximo trimestre

En el primer trimestre del año, las precipitaciones pueden ser normales o inferiores a los normales en el Litoral, norte y centro del país y sur de Patagonia. Además, hay una mayor probabilidad de que se registren lluvias dentro de la media en Cuyo, La Pampa, Buenos Aires y todo el este patagónico.



En el noroeste argentino, región en la que se encuentra Jujuy, es más probable que las lluvias estén por encima de lo normal, mientras que éstas pueden ser normales o superiores a lo normales en el oeste de Patagonia.



Por otro lado, La Niña continúa vigente, y durante este trimestre hay un 50 % de probabilidad de que se mantenga. Recién para fin del verano o comienzos del otoño se espera que La Niña comience su transición a la fase neutral.