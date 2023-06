Los convencionales constituyentes del Frente Justicialista emitieron un comunicado

Los integrantes del Bloque del Frente Justicialista de la Convención Constituyente de Jujuy elegidos por el Pueblo de Jujuy en las elecciones celebradas el día 7 de Mayo del año en curso, nos dirigimos a nuestros Comprovincianos con el objeto de expresar lo siguiente.

1º) Recibimos un mandato popular para representar en la Convención Constituyen a los ciudadanos de la provincia de Jujuy, a través del Frente Justicialista y, al prestar juramento en esa condición, asumimos el indeclinable compromiso de sostener los altos propósitos expresados en la campaña electoral y constituirnos en custodios de los intereses de la ciudadanía.

2º) Llevamos como bandera la imperiosa necesidad de fortalecer la democracia y concurrimos convencidos de la necesidad de proponer iniciativas que tengan que ver con el respeto irrestricto al sistema republicano, el que se asienta sobre valores como la división, equilibrio e independencia de los Poderes del Estado, la limitación y periodicidad de los mandatos, el fortalecimiento del sistema municipal, la eliminación de los privilegios de la política, el incremento de los sistemas de control, la transparencia en los sistemas de designación y remoción de los jueces, entre otras. Muchas de esas Ideas y aspiraciones son de la propiedad intelectual del Partido Justicialista volcadas ya en proyectos de reforma de la Constitución que se intentaron realizar allá por el año 2014 y que no tuvieron eco en los partidos políticos que en ese entonces eran de oposición y que hoy son oficialistas.

3º) La Convención Constituyente inició su tarea en un marco de incertidumbre y desinformación y sin contar con un texto base para la discusión, el cual entendíamos indispensable considerando que el bloque oficialista del Frente Cambia Jujuy era el que había impulsado la reforma y había definido las cláusulas a modificar. Además, el Frente Cambia Jujuy impuso una agenda caracterizada por una urgencia inusitada que, a nuestro juicio, cercenaba nuestro derecho a gozar de mayor tiempo para un adecuado trabajo o de contar con la indispensable información. Todas estas circunstancias han sido debidamente documentadas mediante presentaciones a las autoridades de la Convención.

4º) A pesar de esos inconvenientes, trabajamos denodadamente en cada una de las siete Comisiones conformadas y cumplimos en presentar en tiempo oportuno los pertinentes despachos en minoría, que reflejan nuestro pensamiento y posición sobre cada tema.

5º) Mediante el diálogo, pero también con la razón, logramos no sólo que se incorporen muchas de nuestras iniciativas, sino también que se eliminen del proyecto oficial trascendentes propuestas en el orden electoral, educativo y judicial, lo que nos permite sostener el acierto de habernos mantenido en nuestros reducidos puestos de trabajo respetando la metodología democrática que llevamos incorporada en nuestra formación política y la sincera satisfacción del deber cumplido.

6º) Señalamos seguidamente algunas de las reformas introducidas por nuestra iniciativa y también algunas otras propuestas que no fueron aceptadas, pero que reflejan nuestra clara posición, las que esperamos sean adecuadamente receptadas y valoradas por aquellos muchos jujeños que nos votaron para esta delicada tarea de modificar parcialmente nuestra Constitución Provincial.

Se eliminaron las cláusulas que disponían las elecciones para cargos electivos cada cuatro años y que dejaban sin efecto las elecciones intermedias de dos años, privando así a los ciudadanos del derecho a expresarse mediante el voto. Se eliminó la llamada “cláusula de gobernabilidad” que le otorgaba al ganador de la elección de Gobernador la mitad más uno de los Diputados provinciales. Se introdujeron cláusulas que permitirán que el día de mañana las elecciones puedan celebrarse por medio del voto electrónico o similares. Se admitió la limitación y la regulación clara de la delegación de facultades al Poder Ejecutivo para las materias determinadas de administración pública y para las situaciones de emergencia. Se consagró que los titulares de la Defensoría del Pueblo y de la Auditoría General de la Provincia sean designados a propuesta de la oposición, de manera tal que puedan ejercer un debido control del poder de turno. Se admitió que en los órganos de dirección de los demás organismos de control tales como la Oficina Anticorrupción y la Superintendencia de Servicios Públicos también participen miembros designados a propuesta de la oposición. Se incorporó la figura del Viceintendente como modo de fortalecer el gobierno de los Municipios y tratar de evitar los permanentes conflictos políticos que se producen en ellos. Se dispuso que en las Comisiones Municipales, llamadas ahora Comunas, el presidente sea elegido por el voto directo de los ciudadanos y no por el resto de los vocales. Se reguló el Consejo de la Magistratura, pero limitando sus funciones al proceso de selección de jueces, fiscales y defensores y a tratar cuestiones disciplinarias, poniendo a cargo de un Jury de Enjuiciamiento la remoción de esos magistrados y funcionarios. Se admitió que, en el caso de la acción de inconstitucionalidad de leyes, decretos y ordenanzas, el fallo debe ser dictado por la totalidad de los miembros de la Suprema Corte de Justicia.

Asimismo, con diversos aportes de nuestro Bloque, apoyamos numerosas disposiciones destinadas a reafirmar el dominio de la provincia sobre sus recursos naturales, el derecho a un ambiente sano y equilibrado, el respeto a la propiedad privada, la protección de niños, niñas y adolescentes, la participación de la juventud, la protección de las personas en situación de discapacidad, la protección de las personas mayores, las mejoras en la calidad educativa, la incorporación gradual a la educación obligatoria de los niños desde los tres años, la limitación de los mandatos y de las reelecciones indefinidas, la supresión de los fueros e inmunidades de los legisladores, con excepción de la inmunidad de opinión, la necesidad de adoptar políticas para combatir los desafíos del cambio climático, el acceso a las mejoras tecnológicas, entre tantos otros derechos, deberes y garantías.

Por último, es importante también que se sepa que nos opusimos, aunque no logramos ser escuchados, a algunas iniciativas del Frente Cambia Jujuy, siendo quizá la más importante, la que pomposamente se presentó como Derecho a la Paz Social y a la Convivencia Democrática, no porque nos opusiéramos a tales fines, sino porque, a nuestro entender, la regulación propuesta y sancionada no respeta los estándares internacionales que se refieren al ejercicio del derecho a la manifestación y de reunión, bases innegables del derecho de protesta social.

La ciudadanía, en las elecciones del pasado 7 de mayo, otorgó al Frente Cambia Jujuy una mayoría muy marcada de convencionales constituyentes, pero desde nuestro espacio minoritario, hemos entendido que debíamos defender nuestras ideas y llevar nuestras propuestas, aunque fuéramos derrotados en cada votación. Por ello, creemos que, a pesar de nuestra situación de debilidad, hemos sido coherentes y hemos defendido nuestras profundas convicciones humanistas y democráticas, participando de los debates, acompañando y aportando a todo aquello que entendimos como claros beneficios para el pueblo de Jujuy y oponiéndonos a lo que, según nuestro parecer, no contribuía a mejorar la calidad institucional y democrática.