Los insumos de las pymes siguen en alza en Jujuy: aumentaron más de un 35% los últimos días

Las pymes son una de las empresas que más afectadas están por la economía actual que atravieza el país y hasta el momento los insumos que utilizan en sus pequeñas empresas siguen en alza. Tras aumentar hasta un 30%, nuevamente se registró una suba,

“Semana a semana, con la inflación que tenemos, sigue aumentando. Hoy en día tenemos más de un 35% , así que complejiza toda la situación general que tenemos y lo que produce es una pérdida de poder adquisitivo del trabajador, del usuario”, explico Luis Alonso, presidente de la Unión de Empresarios de Jujuy a Canal 7 de Jujuy.

Indicó, que esta pérdida que se genera del poder adquisito, genera preocupación ya que es lo que “motoriza la actividad pyme comercial y de los distintos sectores” y fundamentó que para seguir adelante en las ventas se necesita quela economía se acomode.

Bono de $60.000 para trabajadores privados

Respecto al pago de una suma fija de $60 mil para trabajadores en relación de dependencia, anunciado por el ministro de Economía Sergio Massa, Alonso resaltó que no está de acuerdo con este bono que se entregará. “Los aumentos salariares se discuten en paritaria entre las empresas empleadoras y los sindicatos de los trabajadores. Y nos parece que ese es el ámbito donde tiene que discutirse, así que como Unión Empresario de Jujuy no estamos de acuerdo”, explayó.

Indicó que La Cámara Argentina de Comercio emitió un comunicado en similar por lo que aún “no está reglamentado y veremos cómo se desarrolla".

El presidente de la Unión de Empresarios, afirmó que posiblemente se lleve a cabo una “reducción del 100% de las cargas patronales para las micro-pymes y un 50% para las pequeñas y medianas empresas” y confirmó que con la devaluación que hubo tras las Elecciones Paso, el aumento de los insumos y la inestabildiad económica. “se complejiza la situación”.

Asimismo, reveló que con el pago del bono “hay pymes que pueden pagarlo y hay pymes que no, depende de la situación de cada una de ellas” y destacó: “las relaciones laborales se discuten en paritaria, no con un bono compulsivo. El gobierno impone a los privados y nos parece algo que no les corresponde”.