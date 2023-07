Los interventores del PJ estuvieron en Detrás de las Noticias y llamaron a la unidad del partido

La última edición de Detrás de las Noticias contó con la presencia de Aníbal Fernández y Gustavo Menéndez, quienes llevarán adelante la intervención del Partido Justicialista de la provincia de Jujuy.

“Estamos en pleno proceso de hacer la 'papelería' y todo lo que indica la ley”, indicó Aníbal Fernández haciendo referencia al inicio del trabajo en el proceso de intervención del partido.

Destacó sin embargo que “lo más profundo que a nosotros nos trae es aportar lo que uno tiene, una metodología para poder ayudar, aportar, e incentivar la presencia de nuestros candidatos”, y resaltó que “no vinimos a traer nada, soy muy respetuoso del pueblo jujeño”.

“Somos neutrales y vamos a dejar que todos trabajen para concentrar la atención del electorado jujeño”, explicó Fernández y señaló que el objetivo es ganar las elecciones del 22 de octubre. Por su parte, Menéndez explicó que esta tarde se reunieron con los candidatos de las dos listas que presenta el PJ en Jujuy en estas PASO, con el objetivo de lograr un trabajo conjunto.

“Somos sólo una herramienta del peronismo nacional, el protagonismo tiene que ser de los compañeras y compañeros de Jujuy ya que en ellos vive la respuesta y la solución a este peronismo que le toca venir perdiendo elecciones”, indicó. Explicó que los próximos días mantendrán reuniones con correligionarios y no descartaron viajar al interior.

“Nos reunimos con todos los compañeros porque pretendemos encontrarles la vuelta y que desde el 14 de agosto hay que salir a caminar, no se gana sentado sino gastando zapatillas sobre todo una provincia como Jujuy donde seguramente tendrá núcleo de importante participación como la capital jujeña que tienen el 50% de participación. El resto es una diáspora donde se tendrá que hacer un trabajo para no tener dolores de cabeza donde no nos falten boletas de forma tal que cada compañero tenga apoyo”, sostuvo Fernández.

“Nos sentimos con la vocación de la neutralidad que profesamos para que se pueda multiplicar un mensaje”, indicó y resaltó que “si no nos juntamos los peronistas no se puede hacer esto. Los dolores de cabeza que tiene Jujuy tienen que ver con el mal funcionamiento que a ustedes les terminó resultado como una traición que explotó”.

Realizó además un llamado a la unidad del peronismo, “buscamos a quienes alguna vez participaron del peronismo honestamente y que han tenido la oportunidad de ganar respetuosamente, su lugar es acá con los peronistas. Y si alguno se tuvo que cruzar de vereda sabrá por qué lo hicieron pero el pueblo no se olvida, yo no sería capaz de hacerlo”.

Fernández indicó que ya mantuvieron una reunión con Rubén Rivarola. “Es quien nos tiene que entregar el partido. Charlamos las cosas que nos importaban a los dos y nos indicaron quién va a hacer el trabajo junto a nosotros”, explicó.

“Lo primero que hicimos fue hablar con todo el mundo y decir 'hasta acá llegamos con la gresca, no nos van a dar nada. No nos ocupemos del otro y puedan ganar porque son buenos candidatos”, señaló. Remarcó luego que “estamos tratando de hablar y lograr que seamos una unidad” a pesar de los cortos plazos hasta las elecciones del próximo 13 de agosto.

En relación a la unidad del partido, Menéndez explicó que la idea es trabajar “a partir del día de hoy hacia adelante e intentar construir una unidad superior a la que se ha logrado hasta el momento”.

“Debemos intentar ir todos juntos detrás de los grandes desafíos, en este caso que el peronismo de Jujuy vuelva a ser una potencia electoral”, indicó y contó que un afiliado del partido le pidió que le den más importancia al electorado del interior de la provincia.

Por su parte, Aníbal Fernández indicó luego que en pos de sacar al partido adelante, se está pensando en otorgar una amnistía a aquellos que en algún momento se alejaron del partido y quieran regresar. En ese sentido explicó que ya está terminado el proyecto y se va a firmar mañana. “Le va a decir a todos los peronistas, vamos todos de vuelta, porque el concepto que nosotros tenemos de lo que le está pasando a los que menos tienen no lo tienen los que gobiernan”, indicó.

Por su parte, Menéndez indicó que “buscamos una convocatoria amplia del peronismo abriendo las puertas a todos los peronistas de la provincia y que tengan allí un lugar para expresarse”.

“La realidad hoy es que en una provincia inmensamente peronista gobierna un signo político que no tiene nada que ver con nuestros postulados”, resaltó y consideró que “hay que repensar al peronismo” y “saber para qué queremos ganar una elección”.

A su vez, Aníbal Fernández, insistió con que “tenemos que tener claro hacia qué objetivo estamos apuntando nuestra barca y sabemos a dónde queremos ir”.