Los jujeños vivieron el triunfo de Argentina en Ciudad Cultural

En lo que ya es una cábala para miles de jujeños, el partido Argentina-Croacia y la clasificación del seleccionado de Scaloni a la final del Mundial de Qatar, se pudo ver en la pantalla gigante montada por el Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy en la Ciudad Cultural.

Una gran cantidad de hinchas de la albiceleste se convocaron en el espacio para disfrutar y festejar la brillante victoria del combinado argentino.

“Esto es una fiesta para todo el pueblo argentino, no me olvido más”, dijo Gustavo, hincha que junto a muchos otros se congregó en la Ciudad Cultural para no perder ningún detalle y compartir las emociones del gran partido que brindaron argentinos y croatas.

La cartera oficial adelantó que la final, a diputarse el próximo domingo, también podrá seguirse, como hasta ahora, desde la pantalla gigante instalada en el mismo lugar.