Los que repiten de año sólo recursan las materias que no aprobaron: las posibilidades en Jujuy

Desde este año se reintrodujo la repitencia para los estudiantes secundarios de Jujuy . En la provincia hubo rechazo a que en un futuro se elimine esta modalidad y los estudiantes lleguen al ultimo año con una gran cantidad de materias previas.

Cabe mencionar que la aplicación se da con otra modalidad a la que históricamente se conoce para el nivel secundario. Ahora, los estudiantes no repiten “en bloque” todo el año, sino que solo vuelven a cursar aquellas materias que no pudieron aprobar. Es decir que, si un alumno no logró aprobar 5 materias y tiene que repetir el año, solo deberá acudir a las clases de esos espacios curriculares y no tendrá obligaciones sobre el resto porque ya los tiene acreditados como 'aprobados'.

María Teresa Bovi, ministra de Educación de Jujuy, explicó en GPS-AM630 nuevamente esta modalidad de repitencia. “Ya no es en bloque porque hubo acuerdos federales, antes cuando te quedabas tenias que volver a cursar todas las materias, ahora el que recursa solo tiene que ver de aprobar los espacios que no aprobó. En las otras materias se deja una libertad de acuerdo con las familias, podrá irse afuera o la institución dispone de ciertos espacios u otros proyectos”, precisó.

Te puede interesar: Hora extra en Jujuy: según proyecciones, representa 1 año y 4 meses más de clases

Posibilidades para los alumnos repitentes en los espacios que ya tienen aprobados:

La ministra de Educación aseguró que esto “no tiene que quedar librado al azar” y señaló algunas posibilidades para los estudiantes que repiten un curso.

En primer lugar, Bovi explicó que la institución puede disponer de ciertos espacios para trabajar otros proyectos. “El que repite tiene que ingresar al mismo horario que todos, recursa los espacios que no aprobó, pero en aquellos que no aprobó, tenemos algunas recomendaciones”, comentó.

Asimismo, la funcionaria manifestó: “Puede ser tutor de sus compañeros, de sus compañeros. Si tiene aprobada matemática, en esas horas puede acompañar al docente colaborando con sus pares”.

Dando a conocer otra chance, Bovi aseguró que en muchas escuelas hay proyectos educativos socio-comunitarios de los que pueden ser parte y “que ellos se sientan útiles”.

También te puede interesar: Mesa de examen extraordinaria en Jujuy: los estudiantes recibirán tutorías para poder rendir

María Teresa Bovi - Ministra de Educación de Jujuy | Foto de archivo

Registraron un 30% de ausentismo en los exámenes de febrero

En el mes de febrero se llevaron adelante las mesas de exámenes en Jujuy para los alumnos que debían materias de años anteriores. Para muchos estudiantes, es la última instancia para definir si se quedan de curso o continúa la con el curso correspondiente.

Eduardo Vega, director de Educación Secundaria del ministerio de Educación habló con el programa “La Primera Hora” de AM630 y explicó que hubo una buena presencia de estudiantes en las mesas.

“Fue dinámico y también fueron alentados por la metodología de promoción. En comparación a años anteriores el número superó un poco la presencia de los alumnos”, indicó Vega y destacó que el ausentismo fue “similar a años anteriores, y se cree que se debe a la perspectiva que tienen para la promoción del curso”.