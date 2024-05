Alumnos de 7° grado de diferentes instituciones educativas de la provincia, cumplieron con la ceremonia de promesa de lealtad a la Bandera Nacional de la Libertad Civil, en el predio del Regimiento de Infantería 20, acto que contó con la presencia de Manuel Belgrano Lastra, nieto del General Manuel Belgrano, quien arribó a la provincia especialmente invitado. También participaron familiares de los estudiantes, funcionarios y miembros de la fuerza.

Manuel Belgrano Lastra, nieto del Gral. Manuel Belgrano, tomó juramento a la bandera a los alumnos de 7° grado

“Jujuy ya es como mi casa, he venido muchísimas veces y siempre soy muy bien recibido. Esta es una tierra Belgraniana 100%, es por eso que desde el primer día no dude e apoyar este proyecto de promesa a la bandera y me comprometí a tomar la jura de los chicos” dijo a Canal 7, Belgrano Lastra, emocionado tras la ceremonia.

Señaló que es un proyecto “muy noble, necesario, porque de los 4 símbolos patrios que tenemos la de la Libertad Civil es la segunda bandera y es una bandera nacional que Belgrano le legó al pueblo de Jujuy como mérito a aquella gran epopeya que fue el Éxodo Jujeño, por haberlo acompañado a las Batallas de Tucumán y de Salta” indicó.

“Que los niños tomen este compromiso con la bandera es tomarlo con la patria misma, es por eso que los felicito y destacó la iniciativa de la provincia” concluyó.

Por su parte, Liliana Freta, de la Asociación Recreo Joven, destacó la preparación de los chicos y el compromiso que asumieron. “Para nosotros renovar los valores patrióticos es lo que más nos moviliza a hacer este acto” dijo a la vez que ponderó la presencia del chozno de Belgrano quien dijo “ha engalanado este acto al venir hasta aquí; estamos más que honrados de habernos dicho que sí al proyecto”.