Manuel Quintar: "La provincia y los municipios se tienen que hacer cargo de los subsidios"

En medio de la disputa entre la provincia y el Gobierno nacional la quita de subsidios al transporte por parte del Gobierno Nacional, el diputado Manuel Quintar insistió en que los subsidios deben ser pagados por “las provincias y los municipios”.

Tras una reunión que mantuvieron legisladores nacionales, el Intendente Raúl Jorge y el presidente del Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy, el diputado Manuel Quintar afirmó que “fue un encuentro muy interesante en el que hubo un lindo intercambio de ideas donde marqué mi postura personal con respecto a lo que está pasando en la provincia con el transporte”.

El legislador señaló que la quita de los subsidios en el transporte “viene desde el año 2017” dentro de lo que establecía el pacto fiscal 2017 - 2018 y aclaró que en realidad “no es una quita de subsidios sino una transferencia de los subsidios, que van a pasar a depender de las provincias y de los municipios”. Quintar afirmó que esa medida se está ejecutando ahora por parte del Gobierno nacional y afirmó que ante esta realidad “hoy se tienen que hacer cargo la provincia y los municipios del subsidio de transporte porque le corresponde a ellos”.

Reunión en el Concejo Deliberante

El Diputado libertario además informó que la ciudad de Buenos Aires a partir de septiembre no recibirá más subsidios por parte del Gobierno nacional, lo que le fue confirmado por el Ministro de Transporte de la Nación y destacó “hay un manto de igualdad a todo el país”.

En cuanto a su propuesta para solucionar el conflicto que lleva meses, Quintar indicó que “estamos todo el tiempo pidiendo subsidios, pero en contabilidad hay dos columnas, debe y haber, el problema es ver en qué estamos gastando” y profundizó “la provincia y los municipios tienen que ver en qué se está gastando la plata de la gente, quizás ahí redireccionar. Ahí va a alcanzar la plata para que la provincia y municipios cumplan con su obligación de pagar los subsidios al transporte para lograr una tarifa razonable en el tiempo”.

Asimismo el Diputado de La Libertad Avanza negó que el boleto de transporte en la provincia sea el más caro del país y analizó “no significa que esté barato ni caro, significa que la responsabilidad provincial y municipal en el transporte público de pasajeros es central y la forma en que consigan los fondos no es pidiendo que se emita más plata, lo que nos llevó a este descalabro financiero nacional, sino que es ahorrando plata en cosas que son innecesarias”.

Para el legislador, el reclamo de la gente por la quita de subsidios es “razonable”, pero señaló que “deben reclamarle al Poder Ejecutivo provincial y municipal, que lejos de achicar costos de las provincias de los municipios se dan vuelta y ponen más impuestos”.

Por último, consultado sobre su acompañamiento al planteo realizado por la Red de Intendentes del Interior el Diputado señaló “es muy difícil acompañar un pedido en el que lo único que se solicita es más plata y no se explica cómo estoy haciendo para dejar de gastar plata en cosas que no son necesarias”, y agregó “si ese pedido le agregamos cómo vamos a hacer para ser un Estado municipal y un Estado provincial más eficiente me van a tener acompañándolo. Ahora, si solamente queremos pedir recursos y después no rendir cuentas o después en el peor de los casos gastarlas en otras cosas y no volcarlo al transporte público de pasajeros, no voy a acompañar ese tipo de pedidos”.