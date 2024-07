Marcharon en Jujuy pidiendo por la aparición de Loan

Un grupo de madres autoconvocadas se reunió este lunes por la tarde en la plaza Belgrano de la capital jujeña en reclamo por la urgente aparición de Loan Danilo Peña , el niño de 5 años que desapareció hace más de un mes en la provincia de Corrientes y cuya búsqueda tiene en vilo a todo el país.

Además de marchar por las calles céntricas con globos blancos y pancartas, los manifestantes presentaron un petitorio al Gobierno Nacional por la aparición del niño y al gobernador Carlos Sadir, pidiendo por mayor seguridad para los niños y niñas de la provincia.

Yasi Patricia Canchi

Yasi Patricia Canchi, referente del partido Libres del Sur, se refirió a la convocatoria y señaló que "como mujeres, madres, tías, adherimos a la medida que tomaron las madres, ya que es un caso que nos interpela, no sólo el caso Loan, sino el de muchas niñeces que fueron desaparecidas".

Canchi Indicó que el objetivo de la movilización "es visibilizar el caso y exigirle al Gobierno que aparezca, porque ahora hay desmantelamiento del Estado, de los organismos que se encargan de combatir la trata de personas y de garantizar los derechos de las niñeces".

Asimismo, Canchi adelantó que si bien esta fue la primera convocatoria en Jujuy, "vamos a seguir movilizándonos y haciendo actividades, poniendo el foco en la garantía de sus derechos".

Carteles en la marcha por la aparición de Loan

Fernando Burlando pidió que "larguen a Loan" y ofreció su propia recompensa

Loan Danilo Peña lleva más de un mes desaparecido. Ante esto, Fernando Burlando, uno de los abogados de la familia del niño correntino de 5 años, compartió un mensaje en Instagram para pedir por la aparición del menor, y ofreciendo a cambio una “gran recompensa”, sin especificar la cifra.

En un video difundido en su cuenta de Instagram, el letrado realizó un pedido urgente a posibles involucrados. “Larguen a Loan, si lo tenés yo te voy a recompensar si me lo das. Si querés ponerte en contacto conmigo, te pasé un teléfono, pero seguramente te pase otro si querés tener una charla conmigo”, manifestó.

Asimismo, también hizo un llamado a la solidaridad, pidiendo prudencia y colaboración pública: “Necesito recuperar a Loan, todos lo necesitamos, su familia lo espera. Si lo tenés o si estás cerca, ponete en contacto conmigo, te garantizo prudencia y una gran recompensa”, aseveró, sin asegurar tampoco si su mensaje fue acordado con los fiscales o la jueza del caso o si podría existir una represalia judicial para un informante, si es que tuviera un rol activo en el posible sustracción y ocultamiento del chico.

Ahora, ¿puede Burlando, o cualquier otro letrado, ofrecer una recompensa particular a cambio de secreto? “Decirlo, puede decirlo”, asegura una fuente clave del caso al ser consultada por la oferta del abogado.

El Gobierno ya había publicado su propia recompensa desde los primeros días del caso. A través del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Extraviadas y Desaparecidas del Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Seguridad de la Nación dará una retribución económica de $5 millones para toda aquellas personas que aporte datos certeros, una herramienta que fue clave para encontrar, por ejemplo, para encontrar a Abel Guzmán, el peluquero acusado de matar a su compañero en Recoleta.

Hoy lunes, por otra parte, vence el secreto de sumario dictado por la jueza Cristina Pozzer Penzo, tras haber sido prorrogado originalmente.

La recompensa de $5 millones que ofrece el Gobierno

Días atrás, Burlando anunció que denunciará al Gobierno de Corrientes “por encubrimiento agravado” en los tribunales federales de Comodoro Py.

“La situación es inmanejable...”, sostuvo en declaraciones a TN. “Dónde voy a encontrar una persona en Corrientes que se atreva en la provincia a investigar una situación de estas características, donde senadores, gobernadores, funcionarios policiales, están involucrados”, argumentó, sin dar nombres de las autoridades políticas a las que se refería.

El abogado de la familia Peña señaló que el encubrimiento agravado es por “el hecho de haber violado el secreto de sumario, dar información inexacta, que dirijan la investigación hacia otro lado” y que estén involucrados “todos los protagonistas”. “Por lo menos es encubrimiento agravado, no es una pavada. ¿Dónde quieren que denuncie esto si no reacciona la Justicia? Cuando se habla de Valdés y de funcionarios, la Justicia no reacciona, ¿o no lo ven?”, cuestionó el representante legal de la familia del menor de 5 años.

A más de un mes desde la desaparición de Loan, visto por última vez el 13 de junio en la casa de su abuela paterna, los esfuerzos investigativos continúan. Tras la renuncia del ministro de Seguridad de Corrientes, Buenaventura Duarte, los fiscales Mariano de Guzmán, Alejandra Mangano y Marcelo Colombo pidieron las indagatorias de seis de los siete detenidos por el delito de sustracción y ocultamiento de un menor, penado con hasta 15 años de cárcel, al reforzar las pruebas en su contra de acuerdo a un nuevo dictamen, una primicia de Infobae. Las fechas para la toma de estas declaraciones todavía no fueron fijadas por la fiscalía.

La abuela de Loan sospecha de todos

Catalina, abuela del menor, realizó nuevas declaraciones públicas y ventiló sus sospechas sobre todos los asistentes al almuerzo en su casa, donde el menor fue visto por última vez.

“¿Para qué se levantaron todos de golpe, y nosotros nos quedamos en la mesa? Ellos se fueron, y las criaturas los siguieron. Capaz, si no era Loan, iba a desaparecer otro chico. Si no era él, ese día estaba para que haya una pérdida de una criatura”, dijo Catalina. Luego, manifestó su tristeza por la desaparición del niño y la situación que enfrenta la familia. Recordó los detalles del 13 de junio y comentó sobre los presentes: “Eran todos amigos, buenas personas y al final estamos con este problema”.

La abuela también expresó, en diálogo con TN, su deseo de deshacerse de la mesa donde compartieron la comida.

A su vez, Catalina sorprendió al decir que Laudelina la había llamado enojada, acusándola de “hundirla” al hablar en televisión.

La abuela del niño extraviado, en los primeros días, mostró el huerto donde comenzó la secuencia que terminó con la desaparición de Loan. Aseguró que eran árboles viejos sin naranjas, una contradicción a la versión de los adultos que acompañaron a los niños al naranjal. La abuela sugirió que Laudelina inventó lo del accidente para proteger a su pareja, sin considerar a la familia de Loan. “Me llamó y me dijo que nosotros la estábamos hundiendo... porque me fui a mostrar el lugar del árbol y no había naranjas (en el sitio al que fue el chico con los sospechosos)”, contó Catalina sobre el llamado de Laudelina. Fuente: Infobae