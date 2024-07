"Corrientes se despertó": una multitud marcha para pedir que aparezca Loan Peña

"Ahora, ahora, Justicia indispensable, aparición de Loan y que paguen los culpables", "Valdés, culpable, hacete responsable", "Los niños no se venden", "Queremos a Loan", "Vivo lo llevaron, vivo lo queremos", son algunos de los tantos cánticos que esta tarde gritan quienes vinieron a acompañar a la familia de Loan Danilo Peña (5) desde su casa para hacer una marcha multitudinaria a un mes de la desaparición del nene. Una caravana inmensa partió a las 15 para recorrer las calles de 9 de Julio y hacerse oír.

Hay jinetes, camionetas y autos que llegaron desde Goya y otras localidades vecinas (como Bella Vista, Esquina, Lavalle), y madres autoconvocadas desde Corrientes Capital. Un sinfín de dolor, llanto y enojo que hasta puede palparse en un exclamación conjunta: "No tenemos miedo, Corrientes se despertó".

Son 30 días desde que Loan ya no está con su familia, desde que ya no duerme en su cama, ni juega con sus juguetes, ni va a su escuela con sus compañeritos. 30 días de silencio entre los acusados, cambios en declaraciones, desvíos de la investigación. Impunidad.

"No queremos seguir perdiendo el tiempo, la Justicia no puede seguir perdiendo el tiempo, hay un chico de cinco años desaparecido. No vamos a dejar de hacer marchas hasta que nos escuchen y Loan aparezca con vida. No normalicemos que se pierda un chico", grita uno de los vecinos en un micrófono, y su voz resuena en las más de dos calles sobre las que se encolumna un solo reclamo: que vuelva Loan.

María Noguera y José Peña, padres del nene, van acompañados de sus hijos en la parte trasera de una camioneta blanca. Las lágrimas de María se reflejan en las caras de los que caminan a su lado y le expresan su empatía en este momento.

El cartel apuntando al gobernador correntino. Foto Marcelo Carroll / Enviado especial

Las "Madres Corajudas", como se autodenominan, vinieron desde Corrientes capital. Dicen a Clarín que son un grupo autoconvocado de 44 integrantes, entre madres y abuelas que no quieren que esto vuelva a repetirse en su provincia, a la que describen como "corrupta" y agradecen a los medios nacionales por la presencia: "Si no estuvieran acá, esto no pasaba, iba a seguir todo igual". Denuncian la falta de políticas públicas en torno a las niñeces en Corrientes.

Marisol, vecina de Lavalle (localidad a 70 kilómetros de 9 de Julio) que se movilizó en camioneta con otras personas expresa a este diario: "Venimos a pedir justicia por el niño, porque también nosotros tenemos hijos, sobrinos, somos padrinos, madrinas. Cuidamos a los niños y queremos que se haga justicia. Queremos que esto no quede así, porque yo siendo que no conozco a la familia, me duele el alma. Hoy estamos acá acompañando a su familia. Queremos que se haga justicia y que se encuentre ese niño que estamos todos los días compartiendo las fotos, historias".

Jinetes con un cartel para pedir por Loan, en la marcha. Foto Marcelo Carroll / Enviado especial

"Loan no se perdió, lo ocultaron, y desde ahí no sabemos su destino. En Loan vemos a un hijo, a un hermano, a un sobrino, a un nieto, y eso nos moviliza a que no pase nunca más. Los organismos, todos, no estuvieron a la altura de las circunstancias", grita al micrófono otra de las vecinas. Remarcan la importancia del papel del periodismo para la visibilidad del caso, y piden que "no se vayan".

A las cinco de la tarde, los vecinos llegaron a la entrada de 9 de Julio, sobre la ruta 123, y prendieron fuego neumáticos y troncos para cortar el ingreso al pueblo.

Desde ahí, con altavoces y gritos, pedían "¡Macarena presa!", "Camila, decí la verdad!".

Cristian, que vive a 50 metros de la casa de Loan, lidera un grupo de cinco jinetes. Cuenta que fue uno de los que rastrilló el campo de Catalina durante los primeros días de la búsqueda.

"A Loan le gustaban mucho los caballos. Yo estuve varios días hasta que nos sacó la Gendarmería para buscar. Ya no sé qué pensar. Es mucho tiempo, un mes", expresa.

En la conclusión de la marcha, César Peña, uno de los hermanos de Loan, le dice a Clarín, con una emoción que contiene como puede: "Vino mucha gente, de todos lados. Pasamos los días como podemos, es todo silencio, nos levantamos y sabemos que falta siempre alguien. Es muy duro".

Fuente: Clarín