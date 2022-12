Más de 2 mil hectáreas de tabaco fueron dañadas por el granizo en la zona de Valles

Con el intenso registro de tormentas en la provincia durante las últimas horas en la provincia, también provocó la caída de granizo que afectó alrededor de 2.100 hectáreas de tabaco en fincas de La Ovejería, Campo La Tuna, Alto Verde, Las Pampitas, La Posta y Coronel Arias.

Sobre el tema el gerente de Latitud Sur, Carlos Barni, manifestó que se registraron más de 100 denuncias de parte de los productores, aunque es “variable porque los productores no están en la noche en las fincas y al otro día al llegar notan las pérdidas. Las denuncias también pueden disminuir ya que los productores suponen que los daños superaron el 10% de la plantación pero en el transcurrir de los días dan cuenta que el nivel de daño no es significativo y da de baja la denuncia”.

También explicó que analizarán el nivel del daño en las hectáreas ya que hay plantaciones con poco nivel de crecimiento y otras que estaban en temporada de desflorada.

granizo 2

Continúa vigente el alerta amarilla por fuertes tormentas para Jujuy

El SMN indicó que se darán para la tarde noche de este jueves en gran parte de la provincia.

El Servicio Meteorológico Nacional anunció que continúa vigente en alerta amarilla para Jujuy por fuertes tormentas.

Las mismas llegarán en el horario de la tarde noche y afectará a El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, zona baja de Doctor Manuel Belgrano, zona baja de Tilcara, Puna de Cochinoca, Puna de Humahuaca, Puna de Rinconada, Puna de Santa Catalina, Puna de Tilcara, Puna de Tumbaya y Yavi.

“El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por fuertes ráfagas de viento, ocasional caída de granizo, importante actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, pudiendo ser superados localmente”, indica el comunicado emitido por el SMN.

RECOMENDACIONES:

1- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitá actividades al aire libre.

3- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o

piletas.

5- Estate atento ante la posible caída de granizo.

6- Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio,

documentos y teléfono.