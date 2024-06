Más de 629 mil jujeños tienen acceso a internet a través de teléfonos celulares

El Indec presentó esta semana el informe de Acceso a Internet en el país que revela que en la provincia durante el primer trimestre del año más de 661 mil jujeños tuvo acceso a internet ya sea desde una computadora o un dispositivo móvil, lo que representa el 81,4% de la población total.

Según el estudio hay casi 38 millones de conexiones móviles en Argentina, y 8 millones con acceso fijo, que muestra un aumento del 2,5% en comparación a marzo del año pasado.

En cuanto a la provincia, el acceso a internet subió 4,5% en la comparación interanual, y junto a las provincias de Salta, 5,4%; Corrientes 5% y Formosa, 5,1% son las que mayor aumento registraron.

En detalle el Indec señala que en Jujuy hay 661.402 accesos a internet, lo que representa el 81,4% de la población. De ese total el 95% (628.934 accesos) se tienen través de un móvil, y el 4,9% (32.468) a través de un acceso fijo.

Los accesos a internet comprenden dos categorías: los accesos fijos que son los que incluyen conexiones tradicionales a internet, tales como las conexiones por redes telefónicas, operadores de cable, redes de fibra óptica al hogar, y los accesos móviles, que comprenden las conexiones mediante dispositivos portátiles y operadores de redes de celular.

Cuadro acceso a internet - Indec

CONSEJOS PARA EL USO DE INTERNET

1. Protegé tu información personal y contraseñas.

2. Evitá compartir información sensible en redes sociales.

3. Se cuidadoso al hacer clic en enlaces desconocidos.

4. No descargues archivos de fuentes no confiables.

5. Utilizá contraseñas seguras y cambialas regularmente.

6. Mantené tu software y antivirus actualizados.

7. Se consciente de la privacidad al publicar fotos y videos.

8. No creas en todo lo que lees en internet, verifica la información.

9. Evitá el ciberbullying y sé respetuoso en línea.

10. Limitá el tiempo que pasás en internet y equilibrá con actividades fuera de la pantalla.