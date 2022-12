Milagro Sala dijo que nadie del Gobierno se comunicó con ella tras el fallo de la Corte

La dirigente social jujeña, Milagro Sala, reveló este viernes que nadie del Gobierno se comunicó con ella luego de que la Corte Suprema confirmó este jueves la condena a 13 años de prisión en su contra por corrupción y llamó a "desobedecer" un pedido de Cristina Kirchner.

"Cristina salió a decir, dos o tres días antes de que la condenaran, que no había que salir a la calle. En algún momento tenemos que ser desobediente y rebeldes", sentenció la dirigente en diálogo con AM750 y El Destape Radio

En ese marco, Sala precisó: "Cuando digo esto creo que los libros lo dicen, cuando Perón y Evita le decían al pueblo que no tenía que salir a defenderlos a la calle, el pueblo salía el doble. El pueblo salía y lo defendía, había que hacer eso. Y no hay que hacerlo por Cristina o por Milagro, hay que defender la democracia".

"Si no salís a defenderte, la derecha sigue avanzando y es lo que hoy está pasando. La derecha avanza porque sabe que la militancia está débil. Si hubiésemos poblado todas las plazas de la Argentina cuando condenaron a Cristina, ellos se cuidan. No son estúpidos, no mastican vidrio", aseveró.

Además, la dirigente social cuestionó: "Avanzan porque nosotros también somos, en parte, los responsables de que dejamos que la derecha avance".

Foto Télam

"Mauricio Macri se robó toda la plata del FMI, tiene más de 200 causas y está en libertad. La derecha le perdona todo a él y hoy sigue boconeando en los medios sobre cómo tiene que gobernar Alberto y Cristina", disparó Sala contra el exmandatario.

Sala también dijo que se "esperaba" el fallo de la Corte Suprema de Justicia que dejó firme su condena a 13 años de cárcel por la causa "Pibes Villeros", y aseguró que "solo muerta" la van a "callar".

"Cuando escuché que la Corte Suprema dejaba firme mi condena, pensé: 'Es lo que tenía que pasar', ya me lo esperaba. Nosotros no armamos pelotones de desocupados, sino que creamos consciencia", dijo Sala y añadió: "Por más que me digan que soy una negra coya engreída. Muerta me van a callar".

La Corte Suprema dejó firme este jueves una condena a 13 años de cárcel impuesta a Milagro Sala en la causa "Pibes Villeros", en la que se la acusó de "asociación ilícita" y "defraudación al Estado", un fallo que la dirigente social jujeña rechazó por considerar que fue emitido por un tribunal que responde "a la derecha".