Multarán a los feriantes que no tengan los permisos para vender en la capital jujeña

Durante la madrugada de este jueves, personal de tránsito de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy realizó un bloqueo en las puertas del predio ferial del barrio Coronel Arias.

Gastón Millón, Secretario de Gobierno, dialogó con Canal 7 y explicó: “No puede haber ferias mayoristas, hay una ordenanza vigente que prohíbe las ferias mayoristas en el ejido de San Salvador de Jujuy. Solo están permitidas las ferias minoristas y hay varias”.

Luego agregó: “En cuestión de la feria del acceso por la Riobamba, está tramitando el permiso para feria minorista, está cumpliendo los requisitos, se les va notificando qué les falta a los fines de que sea realmente una feria segura donde la gente pueda concurrir, pero no puede ser mayorista, como la que hay en Palpalá y Perico porque hay una ordenanza específica”.

Más adelante Millón indicó que el hecho de que trabajen como feria mayorista “está causando un daño muy grave a todo el comercio minorista de todos los barrios cercanos con lo cual tenemos muchísimas quejas inclusive del mercado de la Brown”.

“Como una de las funciones del municipio es controlar y cuidar la salud de la población, lo que se está haciendo en el día de hoy desde la madrugada, es detener a los camiones que transportan mercaderías para verificar si cuenta con el permiso, la habilitación necesaria y si cumplen con todos los requisitos sanitarios para el transporte de alimentos”, detalló el Secretario de Gobierno.

Feria mayorista del barrio Coronel Arias

Controles a camiones que transportan alimentos desde el interior

En este sentido, Millón explicó que se está controlando a los camiones para verificar que cuentan con las habilitaciones porque “estamos hablando de algo muy peligroso y hemos detectado que casi ninguno tiene permiso para el transporte ni de frutas ni verduras, ni tienes controles técnicos al respecto”.

Condichos controles, el Secretario aseguró: “Estamos cuidando al comercio respetando las normas y cuidando la salud de la población. Si un comercio no tiene habilitación, no puede funcionar. Si no permitamos que todo esto se transforme en una mega feria y condenemos a todo el comercio para ver qué hacen”.

Multarán a feriantes del interior que no cuenten con los permisos necesarios para vender en capital

Por último, Millón aseguró: “Se les va a realizar multas a los camiones que traen esta cantidad de productos sin ningún tipo de cuidado sanitario y en cuanto a la feria se le labrará actas cada vez que abra sin habilitación. Además ya se pidió la clausura que será orden del Juez de Faltas”.

Jujuy: impiden el ingreso de feriantes del interior al predio de Coronel Arias