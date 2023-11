"No presión" el proyecto que busca terminar con la violencia deportiva en Jujuy

En la mañana de este jueves, los diputados Juan Jenefes y Juan Brajcich, visitaron al Secretaría de Deportes de la provincia para trabajar conjuntamente con el ente fundamental donde se busca implementar el proyecto.

El diputado Juan Brajcich dialogó con Canal 7 y explicó: "Esto es un proyecto que toma iniciativa con el diputado Juan Jenefes, que entendió que es una cuestión transversal que trasciende a los partidos políticos y de distintas miradas políticas".

Luego agregó: "Hemos presentado en forma conjunta un proyecto que, si Dios quiere, la semana que viene va a tomar estado parlamentario, luego va hacer el desarrollo en las comisiones".

El proyecto de 'No Presión' trata de concientizar a adultos que cuando van a una actividad deportiva con los niños, adolescentes, "entiendan que van a una actividad donde el niño lo que necesita es ser feliz, divertirse, entender el concepto de una actividad desde lo social y no desde lo competitivo. Entonces una campaña de la no presión de los adultos hacia nuestros niños, niñas y adolescentes", detalló Brajcich.

A su turno el diputado Juan Jenefes, precisó: "Veíamos con Juan que había que hacer cosas por los niños, es un tema que nos interesa mucho, que nos trasciende desde el aspecto político y cuando surgió la posibilidad de presentar el proyecto, se lo comenté y él me dijo que 'este proyecto es un proyecto muy cortito y lo importante es la promoción, la difusión'".

Luego agregó: "El proyecto una vez que salga, no puede quedar en letra muerta, o sea trabajar conjuntamente con la Secretaría de Deportes en acciones positivas para poder conseguir dejarle a la sociedad un pequeño granito de arena en donde el deporte sea un lugar de salud, de esparcimiento, un ambiente sano".

Además detalló: "La idea es darles participación a todos los actores de la sociedad, entidades deportivas, profesores, entrenadores, papás, mamás, deportistas, periodistas deportivos y todo aquel que pueda aportar un granito de arena, lo que es la difusión de este proyecto. El proyecto es muy sencillo, es que los clubes o los lugares donde se realice una actividad deportiva tenga un mensaje positivo , es lo único que estamos pidiendo".

En tanto el desde la Secretaría de Deportes, su responsable, Hugo Flores precisó: "Entendemos que en la organización del deporte hay un aspecto que es muy importante y que es la cuestión legislativa, lo que tiene que ver con las normativas y con todo esto de regular las distintas actividades".

Continuó y dijo: "Nosotros vemos de una manera positiva que la Legislatura, que los diputados hayan tomado la iniciativa de trabajar sobre una problemática para tratar de regular esta situación que viene pasando y a veces las leyes no van en la misma sintonía con la realidad de las acciones.

Entendemos que es una actividad positiva, es algo que nos sirve mucho, a la Secretaría de Deporte nos da una herramienta para poder empezar a trabajar sobre esta problemática. Además, a los clubes le va a permitir la posibilidad de empezar a ejecutar y a cumplir con esta normativa que es muy importante, el hecho de erradicar la violencia hacia los niños y que los niños también tomen el ejemplo de saber que, bueno, la violencia no conduce a nada y permitirles que desarrollen la actividad como corresponde".