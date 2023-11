Nueva modalidad de estafas en Jujuy: se hacen pasar por personal de salud y te hackean las cuentas

Circula una estafa por el servicio de mensajería instantánea en la cual los delincuentes se aprovechan de los sistemas de verificación para robar cuentas.

Una de las modalidades de robo virtual de datos personales que se implementó en Jujuy es la del falso personal del Ministerio de Salud de la provincia . La pandemia pasó y el ingenio delictivo continúa aprovechándose del desconocimiento o miedo de los ciudadanos.

Se detectó que, en Jujuy los delincuentes te envían un mensaje de WhatsApp o mail solicitando completar un formulario si padeciste de Covid, posteriormente te proporcionan un código que se debe ingresar en el formulario y finalmente dirigirse al centro de salud más cercano del domicilio.

Los datos que la víctima proporciona sirven para abrirle la puerta a los delincuentes virtuales que toman el control de las aplicaciones y cuentas para posteriormente acceder a los contactos y mediante engaños solicitan transferencias de urgencia.

Las victimas aseguran que no pueden controlar el servicio de mensajería (WhatsApp) por lo que no pueden alertar a los contactos que reciben un mensaje como “¿me podés hacer un favor?”, “¿tenés para realizar una transferencia?”, “tuve un problema, después te explico”, entre otras excusas.

De este modo, los delincuentes no sólo estafan a la persona a la cual le roban la identidad y cuentas sino también a los contactos que realizan las transferencias.

Cómo protegerse de las estafas

La clave para protegerse de las estafa virtuales, es no proporcionar códigos de verificación, claves, contraseñas, no ingresar a páginas o link sospechosos, sorteos de los cuales no participamos, entre otros. En Jujuy se detectaron diversas modalidades de estafas por lo cuál no se debe proporcionar ningún dato personal, sin importar cuán convincente sea la historia que te cuenten del otro lado del teléfono.

Mantente alerta y no caigas en la trampa de los estafadores que intentan aprovecharse de esta vulnerabilidad.

Cómo evitar estafas en redes sociales y qué hacer ante posibles casos

Estos tipos de delitos, en su mayoría, suelen realizarse a través de un llamado telefónico o por redes sociales.

Otras de las estafas que están ocurriendo con más frecuencia son la compra y venta pactada a través de las redes sociales. Para estos casos se recomienda evitar realizar estas acciones, ya que el posible comprador suele ser un delincuente, quien podría robar dinero o el objeto en venta.

Además, se aconseja nunca comprar elementos en comercios no autorizados y menos aún si el precio de venta está por debajo de su valor de mercado.

Por último, se advierte que no hay ninguna operatoria de entidades bancarias para sacar dinero de circulación y que toda operación financiera se debe realizar personalmente en el banco.

Se aconseja a los adultos mayores evitar dar datos a personas desconocidas o ajenas a la familia al recibir una llamada y nunca dejarlas entrar a la vivienda ni entregarles dinero.

Dónde denunciar estafas virtuales en Jujuy

En caso de ser víctima de este tipo de hechos, la persona damnifica puede radicar la denuncia correspondiente llamando al 911 o al 4264016 de la División de Defraudación y Estafas de la Policía de Jujuy.

Además la denuncia también se puede hacer de forma online ingresando a la página del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y posteriormente yendo al apartado denuncia virtual y completar los pasos.