Nuevamente hay alerta amarillo por tormenta para Valle y Yungas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo para la zona de Valle y Yunga por tormenta. El fenómeno tendrá lugar durante la noche de hoy y la madrugada de este sábado.

Las zonas afectadas serán: El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, zona baja de Doctor Manuel Belgrano, zona baja de Tilcara.

alerta amarillo en jujuy por tormenta

"El área será afectada por tormentas de variada intensidad, pudiendo ser algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas con intensas ráfagas, importante actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 45 mm, pudiendo ser superados en forma puntual. En zonas de alta montaña, las precipitaciones podrían ser en forma de nieve", indica el comunicado del ente a tener en cuenta.

RECOMENDACIONES

1- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitá actividades al aire libre.

3- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o

piletas.

5- Estate atento ante la posible caída de granizo.

6- Informate por las autoridades.Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio,

documentos y teléfono.

LAS PRECIPITACIONES MEJORARÍAN A PARTIR DE ESTE MES EN JUJUY POR EL RETROCESO DE LA NIÑA

La ministra de Ambiente y Cambio Climático María Inés Zigarán anunció que el fenómeno de " La Niña" empezará a retroceder en Jujuy y aparecerá la situación de "La Niña neutro" entre este mes y marzo lo que permitirá que mejore el patrón de precipitaciones hasta ahora.

Cómo consencuencia de la situación climática que atraviesa la provincia, hubo menos precipitaciones a las que se registraron hasta el momento.

"La sequía que tuvimos en los últimos tres años lo cual denominamos estrés hídrico, se viene profundizando por el fenómeno de La Niña más los impactos naturales del cambio climático que genera una situación de sequía extraordinaria", explicó la ministra.

Afirmó, que es la mayor sequia de los últimos 60 años y anticipó que junto a otros Ministerios, desde la política de cambio climático, trabajan en una investigación y adaptación para "abordar esta problemática que genera impacto extraordinario no solo en la calidad de vida de las personas, ya que empiezan a generar problemas en el consumo del agua y en la parte productiva".

La representante de la cartera destacó que actualmente ocurren "eventos de precipitaciones en tiempos muy cortos y de mucha intensidad, lo que provoca diversos problemas, ya que antes existían lluvias más continúas". Precisó que al tener el suelo, "provoca una serie de problemas de inundación y no existe la absorción del suelo".