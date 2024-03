Operativo de Punta Corral: habrá alrededor de 400 personas en 11 puestos de salud

Desde el 22 al 24 de marzo se llevará a cabo la Peregrinación de Punta Corral y desde diferentes áreas (salud, seguridad, tránsito) se llevan a cabo reuniones para organizar el operativo de seguridad, organizado por la Dirección de Defensa Civil y la Dirección General de Emergencias.

Pablo Jure, titular de Same Jujuy, habló con Canal 7 e indicó: "Desde el Ministerio de Salud y a través del Same 107 estarán trabajando 170 personas, entre personal del Same y personas invitadas que vienen de distintas provincias, como por ejemplo Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, Buenos Aires y hay una convocatoria para la Dirección Nacional de Emergencia Sanitaria para ver si ellos también quisieran participar".

Informó que también formarán parte del operativo, organismos de Defensa Civil, Manejo del Fuego, Bomberos, Policía, y otras instituciones que son importantes como Bomberos Voluntarios, Gendarmería y el Ejército.

"Vamos a estar desplegando alrededor de 400 personas , que son la totalidad, desde el día miércoles hasta el día lunes a la mañana incluido , para poder acompañar y brindarle seguridad a todos los peregrinos que vayan a subir", afirmó.

Aseguró, que van a desplegar 11 puestos sanitarios a lo largo del recorrido. "El principal es el puesto comando que está en el puesto de salud de Tumbaya" y también comentó que se arma un Hospital de campaña para poder recepcionar "de cada uno de los puestos que tiene una amplia capacidad para hacer, no solamente internación, sino un shock room para hacer una reanimación y alguna pequeña cirugía menor".

Detalló que también desplegarán "Puesto Puente" un puesto que se encontrará luego de las vías y "no interferir en el tren turístico". Después habrá puestos en el primer calvario, el segundo calvario, el tercer calvario y en Punta Corral.

"Descendiendo por Tunalito, tenemos Tunalito alto, Tunalito al medio, Tunalito descanso y Tunalito bajo", explayó y comentó que una ambulancia estará en la ruta para hacer las evacuaciones necesarias.