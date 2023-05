Otra vez maltrato animal: torturaron, quemaron y desmembraron a un perro en Jujuy

Los animales continúan estando bajo el radar de aquellos sujetos que no tienen escrúpulos ni remordimiento a la hora de dañarlos.

Un nuevo caso de maltrato animal fue denunciado esta semana por vecinos del barrio Alto Comedero . Se trata de Pelusa , un animalito que fue cruelmente torturado, quemado y desmembrado en la vía pública en la 5ta etapa del barrio Tupac.

Ante esta crueldad, vecinos también denunciaron que la familia del animal no se hizo cargo ni intervino en el hecho. “A la familia de Pelusa no le importó, lo dejaron muerto, descuartizado dos días en la esquina y no quisieron ni enterrarlo”, fue la denuncia que se viralizó en las redes sociales.

Tras el trágico final del animal, vecinos convocan a una marcha para visibilizar la problemática y pidiendo justicia. La misma está prevista para este sábado 13 de mayo en plaza Belgrano a partir de las 17 horas.

Por otro lado aseguran que el agresor ya habría sido identificado.

Maltrato animal

Multas por maltrato animal

Ustarez precisó que para el maltrato animal el codifo contravencional prevé multas que parten de los $25.000. “Se tiene en cuenta proteger al animal que ha sido declarado como ser sintiente, al tratarse de un ser vulnerable deber ser protegido por la ley y que no se genere tortura o daño físico que atente contra su vida”, especificó.

Mutilaciones en animales

El juez contravencional consultado aseguró que en la nueva ley que otorga a los animales la categoría de “seres sintientes” prevé también multas para quienes mutilen innecesariamente a las mascotas.

“La nueva legislación tiene en cuenta todo tipo de mutilación innecesaria”, sostuvo y remarcó la importancia de los vecinos para hacer las denuncias y “estar comprometidos”.

Cómo denunciar maltrato animal en Jujuy

Para denuncias sobre maltrato y crueldad animal comunicarse con cualquier comisaría, juzgado contravencional o bien de manera anónima en la página argentina.tupista.org.

El caso de "Negrita" generó precedentes en Derecho Animal

Un nuevo caso de crueldad animal se produjo en Jujuy en el mes de septiembre de 2021: un hombre violó, asesinó y desmembró a “Negrita”, una perrita que vivía en las 150 Hectáreas de Alto Comedero.

negrita-maltrato-animal

El hombre fue imputado y recientemente se conoció el acuerdo firmado que implica 12 meses de prisión, prohibición de acercamiento, de tenencia de animales, un tratamiento psicológico y otras determinaciones.

Asimismo, el caso de "Negrita" generó precedentes en materia judicial para casos de maltrato y crueldad animal. Desde el Instituto de Derecho Animal de Jujuy destacaron los siguientes puntos: