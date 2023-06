Padre de José María Villafañe: "Ahora empieza otro duelo que va a durar toda la vida"

Este miércoles 14 de junio y tras 3 años del crimen de José María Villafañe , el Tribunal en lo Criminal Nº 1, dictó la pena de prisión perpetua para la única acusada, Magalí Quiroga Sáez.

Tras conocerse la sentencia, René Villafañe, padre de la ´victima, dialogó con Canal 7 y explicó: "Estamos conformes con la sentencia, sabemos que no nos van a devolver a José María, pero esto es un pequeño consuelo de algo que se llama Justicia y queremos que esta justicia se extienda a todas partes".

Luego agregó: "Ahora empieza otro duelo que va a durar toda la vida. Somos profundamente creyentes y creemos que ahora mi hijo está en paz". Además se refirió al pedido de perdón de la culpable y dijo: "Como cristiano que soy acepto el perdón de Magalí, pero como padre no creo".

En otro tramo el padre de Josema indicó: "Esto no termina aún. Esto es otro comienzo para nosotros y no vamos a descarar hasta que las personas que estuvieron presentes ese día, caigan. La imputada dijo una verdad a medias, a su manera, más allá de esto sabemos que hay un trasfondo que la incluye a ella y a otra persona".

Finalmente René aseguró: "Esto no va a terminar acá, no porque nosotros no queramos, sino porque tiene que ser una verdad absoluta y no una verdad a medias. Lo de hoy fue algo que nos da un pequeño consuelo".

La reacción de la madre de José María, Miriam Vargas, al conocer la sentencia

Miriam Vargas - madre de José María

Miriam Vargas y José María

A su turno, en diálogo con Canal 7, el hermano de Josema, explicó: “Esto nos da un poco de respiro porque era lo que esperábamos que los jueces se den cuenta que esto no fue un accidente. Ahora estamos felices porque logramos lo que queríamos que fuera que mi hermano pueda descansar en paz porque no se lo merecía. Ninguna persona que merece que le quiten la vida de esta manera y tan joven con tantos sueños y proyectos”.

Continuó y dijo: “Para nosotros fue un baldazo de agua fría, fue una pesadilla desde aquel 3 de mayo del 2020. Esto es un poco de respiro pero igual queremos seguir y nuestros abogados seguirán para ir por todos porque no solo estuvo ella y ya lo dijeron las pericias y los testigos, no estuvo sola, entonces queremos que aparezcan y les den perpetua a ellos también”.

José María Villafañe

Por otro lado el hermano de la víctima indicó: “Nosotros queríamos que ella hable y que diga la verdad, de porqué lo asesinaron a mi hermano” y tras escuchar el pedido de perdón de la culpable, el hombre precisó: “Que Dios la perdone, nosotros como familia tenemos mucho dolor, pero también tenemos un corazón que seguramente en lo más profundo la perdonará. José María, seguramente él tendrá que perdonarla por el daño que le hizo”.