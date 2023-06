Paritaria docente en Jujuy: Cedems podría volver al paro si hay actos represivos

Tras tres semanas del inicio del paro docente en la provincia de Jujuy , el gremio que nuclea a los del nivel medio y superior volvieron a las aulas. Luego de que analizaran y votaran, en sus respectivas asambleas, la propuesta del Gobierno Provincial en cuanto a la mejora salarial y laboral de los docentes, este lunes se levantó la medida de fuerza en algunos niveles.

Mercedes Sosa, Secretaria Gral. del Cedems, dialogó con 'La Primera Hora' de AM630 y explicó: “Quiero expresar, tanto mi persona como la asamblea comitiva, nuestra más profunda solidaridad y asegurar que bajo ningún punto de vista vamos a dejar nuestra pelea contra la Reforma que consideramos inconstitucional, y también la solidaridad con las compañeras de Adep que siguen con la medida de fuerza”.

Sosa indicó que en la jornada del sábado durante la asamblea de 600 afiliados, número que creció exponencialmente durante las tres semanas de lucha por mejores condiciones laborales y salariales. “En una decisión muy reñida y muy dolorosa, se levantó la medida de fuerza y se aceptó lo que había propuesto el Gobierno”, sostuvo.

Asimismo, la Secretaria del Cedems explicó que se trata de “una propuesta que nosotros habíamos elevado como sindicato en las paritarias. Nuestra expectativa era llegar a los $6.600 por hora cátedra y luego de tres semanas de mucha pelea recién alcanzamos que la hora cátedra pase a $4.000”. En este sentido destacó: “La próxima paritaria es para el 13 de julio y vamos s seguir peleando nuevamente por esto”.

Tras concretarse la asamblea y conocerse la decisión de los afiliados, la comisión directiva del gremio que lidera Sosa sufrió ataques en la institución a lo que su dirigente explicó: “Quiero aclara que esta comisión directiva no votó, se abstuvo de votar porque no queríamos influenciar a la decisión que tomaran los colegas. Duele que nos ataquen y nos tilden de traidores. Inclusive veo con mucha peligrosidad una campaña en la que llamaban a no dejar entrar a los docentes traidores, pero la escuela no es el recinto que debería ser atacado en estos momentos”.

Ante posibles hechos violentos, docentes volverán al paro

En este sentido, Sosa detalló: “ La asamblea determinó que al producirse cualquier eventualidad que tenga que ver con un ataque represivo o con un procedimiento policial que consideremos violatorio a los derechos y garantías de los ciudadanos, vamos a declarar un paro . Esta medida no es sólo si le ocurren estos hechos a los docentes sino también a cualquier ciudadano de cualquier sector, tanto pueblos originarios, organizaciones sociales y gremios estatales”.

Por otro lado, la Secretaria Gral. del Cedems explicó que este lunes a las 17 horas tendrán una reunión con abogados para hacer un análisis técnico-legal para empezar a hacer presentaciones con el fin de declarar la inconstitucionalidad de la Reforma.

Finalmente aseguraron que desde este lunes “vamos a recibir cualquier reclamo que cuestione el procedimiento de la asamblea”.

Asamblea del CEDEMS - 24 de junio de 2023 - Jujuy

EL OFRECIMIENTO DEL GOBIERNO DE JUJUY

Luego de tres semanas de paro , las autoridades del Ejecutivo propusieron llevar el piso salarial a los 200 mil pesos. La última oferta incluye:

Incremento del adicional del decreto 2.847 en $15.000

Establecer el valor del título en $7.000

Incrementar el adicional del estado docente en $15.000

Incremento de puntajes para perceptores y secretarios

Incorporación al básico de adicionales de años anteriores

Establecer el básico de la hora cátedra de Nivel Medio en $4.000

Establecer en $17.186 la suma de los programas nacionales

No descuento de los días de paro en el caso de retornar el lunes 26 de las aulas

EN JUJUY NO MODIFICARÁN LAS VACACIONES DE INVIERNO NI LA FNE PARA RECUPERAR DÍAS DE CLASE

La ministra de Educación de Jujuy, María Teresa Bovi, confirmó que no se modificarán las vacaciones de invierno ni la Fiesta Nacional de los Estudiantes para recuperar los días en los que no se dictaron clases en las escuelas y colegios por el conflicto salarial.

"Las vacaciones de invierno quedan como están, al igual que la Fiesta de los Estudiantes, que es algo que forma parte de la cultura", indicó la ministra y explicó que el lunes se enviará a las escuelas "una línea de sugerencias generales para cómo recuperar los días de clase, pero dejando libertad a cada institución educativa que conoce su propia dinámica".

Bovi descartó que se vaya a extender el horario, "porque por lo general un docente sale de un lugar y entra a otro" y señaló que "el problema no está tanto en el nivel primario porque con la hora extendida de matemática y lengua lo recuperar rápido, sino más bien para el nivel secundario".

A su vez explicó que las próximas dos jornadas institucionales "se sacan" y adelantó que una de ellas se reprogramará posiblemente para después de los exámenes de diciembre.