Paro docente en Jujuy: este fin de semana los gremios definen si aceptan la propuesta salarial

Este fin de semana se define la situación del dictado de clases en Jujuy : los gremios docentes realizan encuentros para analizar y debatir la última propuesta salarial que presentó el Gobierno este jueves en el marco de una reunión paritaria.

Luego de tres semanas de paro , las autoridades del Ejecutivo propusieron llevar el piso salarial a los 200 mil pesos. La última oferta incluye:

Incremento del adicional del decreto 2.847 en $15.000

Establecer el valor del título en $7.000

Incrementar el adicional del estado docente en $15.000

Incremento de puntajes para perceptores y secretarios

Incorporación al básico de adicionales de años anteriores

Establecer el básico de la hora cátedra de Nivel Medio en $4.000

Establecer en $17.186 la suma de los programas nacionales

Los sindicatos que nuclean a los educadores realizan este fin de semana las asambleas para analizar la propuesta y determinar su aceptación o no . Desde el Gobierno indicaron que en el caso de que no se acepte la oferta se aplicará en la liquidación de junio la proposición anterior, de un salario inicial de 179 mil pesos. Además, está supeditado al levantamiento de las medidas de fuerzas el no descuento de los días de paro.

La Asociación de Educadores Provinciales (Adep) tuvo sus encuentros zonales durante este viernes y continúan este sábado, para concretar mañana domingo 25 de junio, desde las 10 de la mañana, el congreso provincial, en el cual se reúnen los referentes de las distintas regiones con los mandatos, para tomar la determinación final.

Adep, cronograma de asambleas

En cuanto al Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems), la asamblea tiene lugar este sábado, desde las 9 de la mañana en el Club Gorriti.

“Lo que corresponde es compartir la información con las bases, se verán las diferentes escalas según la antigüedad de cada docente, y se debatirá si están de acuerdo o no, queremos garantizar la participación de los colegas del interior”, había expresado tras la reunión Mercedes Sosa, la secretaria general del gremio.

Cedems asamblea

JUJUY: CONFIRMAN QUE NO MODIFICARÁN LAS VACACIONES DE INVIERNO NI LA FNE PARA RECUPERAR DÍAS DE CLASE

La ministra de Educación de Jujuy, María Teresa Bovi, confirmó que no se modificarán las vacaciones de invierno ni la Fiesta Nacional de los Estudiantes para recuperar los días en los que no se dictaron clases en las escuelas y colegios por el conflicto salarial.

“Las vacaciones de invierno quedan como están, al igual que la Fiesta de los Estudiantes, que es algo que forma parte de la cultura”, indicó la ministra y explicó que el próximo lunes se enviará a las escuelas “una línea de sugerencias generales para cómo recuperar los días de clase, pero dejando libertad a cada institución educativa que conoce su propia dinámica”.

Bovi descartó que se vaya a extender el horario, “porque por lo general un docente sale de un lugar y entra a otro” y señaló que “el problema no está tanto en el nivel primario porque con la hora extendida de matemática y lengua lo recuperar rápido, sino más bien para el nivel secundario”.

A su vez explicó que las próximas dos jornadas institucionales “se sacan” y adelantó que una de ellas se reprogramará posiblemente para después de los exámenes de diciembre.