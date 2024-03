Paro en los hospitales de Jujuy: "Antes éramos esenciales, ahora somos descartables"

Este viernes los profesionales del sector salud nucleados a la Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública (Apuap) lleva a cabo un paro por 24 horas en todos los hospitales y centros de salud de Jujuy.

La jornada de protesta inició con una vigilia con encendido de velas, pegatina, y marcha hasta la Casa de Gobierno y Ministerio de Salud, “hicimos un cronograma donde esperamos llegar a las 6 de la mañana del sábado en pedido y en respuesta a una mejora salarial que necesitamos”, manifestó la licenciada María Medrano, personal de enfermería del Hospital Materno Infantil.

“El persona viene afectado desde hace tiempo, pasamos una pandemia, no hemos recibido reconocimiento. Seguimos ahora con un brote de dengue que seguimos haciendo frente. Antes éramos esenciales, ahora somos descartables”.

El último incremento en sus sueldos fue el del 30%, sin embargo la profesional que hubo un ajuste del 50%, “con qué salario se puede seguir así. Un reemplazante que inicia y un personal profesional con 20 años de servicio tienen un sueldo básico de $70 mil pesos, no nos alcanza, entonces todo esto es por una mejora salarial”.

En ese sentido dijo que a pesar de las dificultades no dejan de lado a los pacientes, “contrarrestamos todo tratando de recargarnos entre nosotros cuando el servicio se ve desbaratado nunca descuidamos a nuestros pacientes porque tenemos vocación, pero tenemos vocación al servicio no al gobierno no al estado”.

Sobre la posibilidad de no obtener respuestas Medrano manifestó que la medida se extenderá hasta el domingo, “esperamos alguna respuesta del Ministerio de Salud a nuestro reclamo, y si no la hay vamos a continuar el domingo con otra vigilia”.