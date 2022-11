Participó en el rescate de los mineros de Chile y es el único jujeño especialista en salvamento subterráneo

Bomberos voluntarios de la provincia de Jujuy realizaron una capacitación internacional. El curso se desarrolló en territorio chileno, más precisamente en Mina Caracoles de la cordillera de Los Andes.

En la ocasión se trató de un curso, con una duración de diez días, para capacitar y formar instructores en rescate minero subterráneo. Estuvo dirigido a organismos de emergencia y servicios civiles de Argentina, Brasil, Perú y Chile donde participaron 60 rescatistas.

Entre los bomberos asistentes estuvo participando el jujeño Víctor Manuel Farías, bombero voluntario de Santa Clara. Víctor dialogó con La Primera Hora de AM630 - Lw8 y explicó: "Participaron muchísimas empresas mineras de San Juan, Catamarca, La Rioja que vienen participando desde hace años, pero no logran incorporase a la Organización Sudamericana de Rescate de Mina Subterránea".

Bombero voluntario jujeño en Chile

Bombero voluntario jujeño en Chile

Bombero voluntario jujeño en Chile

Luego agregó: "En la ocasión fui el único jujeño que aprobó el curso conjuntamente con Marcos Magallanes de Perú, el compañero rescatista Sergio de Brasil y varios de Chile".

Participación del cuartel de bomberos voluntarios de Santa Clara

Víctor explicó que la invitación, para participar del curso internacional, llegó por las diversas actuaciones que tuvieron a lo largo del tiempo. "Hace tiempo fui jefe de rescate de Mina El Aguilar y fuimos convocados en el rescate de mina San José de 2010 cuando hubo el derrumbe en Chile, también participamos en rescates en minas de Perú, en mina Gerais de Brasil en el dique de contención donde hubo centenares de víctimas fatales".

Continuó y aseguró: "Por estas actuaciones tenemos mucho contacto con los compañeros, camaradas internacionales y siempre nos mandan la invitación".

Víctor destacó que gracias al cuartel de bomberos voluntarios de Santa Clara "es que estoy matriculado en tribunales, donde soy el único especialista, en la provincia, en la investigación de siniestros".

Tipo de rescate de minas

En este sentido, el bombero detalló: "Hay dos tipos de rescate de mina, puede ser aérea o subterránea. El rescate de mina subterránea es el más peligroso que hay porque se sabe a qué hora entras, pero no cuándo salís y hay que tener mucha preparación física".

Nuevo cuartel en Santa Clara

Finalmente Farías comentó: "Estamos por habilitar el cuartel más grande de la provincia en Santa Clara. Vamos a contar con una autobomba y tenemos previsto habilitarlo antes de finalizar el mes de noviembre".

"Estamos bien los 33": Se cumplen 12 años del rescate de los mineros de Chile

El 15 de agosto del 2010 de produjo el derrumbe de la mina San José, en Chile, que dejó atrapados a 33 mineros durante 69 días a 720 metros de profundidad.

Las primeras maniobras de rescate comenzaron a suceder ocho horas después del primer derrumbe, e intentaron que los mineros lograran salir a través de una escalera por las partes de ventilación. Pero ésto no pudo llevarse a cabo, ya que la empresa minera no había colocado las escaleras necesarias para esta misión, y éste intento provocó un segundo derrumbe. En ese momento, las autoridades locales cancelaron cualquier tipo de búsqueda, ya que no pensaban que seguían con vida.

Tras la insistencia de los familiares y el pedido de rescate, después de 17 días se comenzó un segundo intento de encontrarlos y lograr sacarlos de la mina. "Estamos bien los 33", fue la carta que enviaron los trabajadores.

Mineros de San José atrabados en 2010 tras un derrumbe

Mineros de San José atrabados en 2010 tras un derrumbe

A la medianoche del 13 de octubre del 2010 lograron rescatar al primer minero y todo fue un éxito. Se continuó con la operación al ritmo de sacar un minero por hora, ya que la velocidad de la capsula en la que salían era limitada y cuidadosa. Tras 25 horas de trabajo sin parar, los 33 mineros fueron rescatados sin sufrir consecuencias ni heridas de gravedad. El rescate que costó 29 millones de dólares fue hasta ahora el rescate con mayor éxito mundial.