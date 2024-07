Pese a los acuerdos con Nación, aún no hay reactivación de obras en la provincia

Con el cambio de gestión del Gobierno nacional, se suspendieron los fondos destinados a la obra pública, lo que paralizó los trabajos que se venían realizando en todo el país. En Jujuy obras importantes como la ruta 34 quedaron frenadas, al igual que otros proyectos que quedaron inconclusos.

Si bien recientemente hubo una intención de reactivar estas obras, hasta el momento no se ha concretado lo que genera preocupación ente las empresas y los propios trabajadores que se ven afectados.

Nicolás Benicio, presidente de la Cámara Jujeña de la Construcción, dialogó con AM630 y aseguró que no hay una real reactivación de las obras como se esperaba y que el sector continúa paralizado. “Si bien hubo acuerdos entre Nacion y provincia para reactivar algunas obras, hasta el momento no se han retomado los trabajos en los obradores. En el caso de la ruta 34 sabemos que hay un compromiso de Nación de financiarla por lo que se espera que se retomen las tareas antes de fin de año; lo mismo sucede en relación a obras de saneamiento del Enosa” señaló.

construccion-hombres-trabajando

Estimó que estas obras, al igual que otras de construcción de viviendas, se reanudarán a largo plazo, no en lo inmediato, por lo menos en unos 3 o 4 meses.

Pese a esta situación, de cierto modo el sector se está manteniendo con obras provinciales. “Es una forma de paliar la situación; en estos meses estamos finalizando obras de la gestión anterior y a partir de ahora hay un compromiso del gobernador de hacer un anuncio de un plan de obras lo que nos da ciertas esperanzas” señaló.

Benicio estimó que serán obras de construcción de escuelas que pueden servir a las empresas constructoras pero también a movilizar todo el sector comercial. Y es que junto con el cierre de obras hubo, por un lado un impacto en las inversiones de materiales, una baja considerable en la compra de elementos en corralones y a la vez una afectación directa en los puestos de trabajo.

construccion-

“Esto ha afectado a la economía en general, se paró todo; los proveedores nos están llamando permanentemente pero no hay respuestas para darles. Y a la vez no hay contratación de mano de obra, ya son 7 mil los puestos de trabajo que se han perdido, además de los cargos administrativos y de todos aquellos sectores que dependen de la construcción como ser corralones, ladrilleras, áridos, y no se ve que haya una pronta recuperación” lamentó.

Respecto a las obras del sector privado, advirtió que si bien hay algunas en ejecución, el gran problema es la variación constante de precios que no le da garantías a los inversores y eso afecta tanto en las grandes obras privadas como en las pequeñas construcciones familiares.

Finalmente adelantó que para el 2025 se analiza la posibilidad de construir entre 500 y 1000 viviendas con fondos públicos y privados.