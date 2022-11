Por un corte de energía, la línea del Same está fuera de servicio en la Quebrada y la Puna

Debido a un corte de energía eléctrica, las líneas telefónicas 107 de Abra Pampa, Tilcara, Humahuaca y Maimará, se encuentran momentáneamente fuera de servicio.

Mientras se trabaja para el restablecimiento, en caso de urgencia y emergencia la comunidad puede llamar a los siguientes contactos alternativos

Teléfonos fijos

• La Quiaca 388 5423180

• Abra Pampa 388 7491011

Llamadas vía WhatsApp

• Humahuaca: Guardia Hospital 388 4566884 - SAME 388 5143523

• Tilcara 388 4566908

• Abra Pampa 388 6852564

• SAME Volcán 388 5177118

• La Quiaca: Guardia Hospital 388 4567252 - SAME 3884564774

Luego de más de tres meses, en Jujuy este martes llovió con intensidad. Debido a la cantidad de agua que cayó con cortos periodos de tiempo, crecieron los ríos y se desmoronaron algunos cerros en la Quebrada, lo que derivó en el ingreso de piedra y barro a las rutas.

En ese marco, la Secretaría de Seguridad Vial de la provincia informó a los conductores que deben transitar con extrema precaución en el tramo de Ruta Nacional N° 9, a la altura corte Colorado, en el kilómetro 1718 aproximadamente, debido a que se produjo el desmoronamiento del cerro en el sector.

“El estado de transitabilidad es con precaución media calzada”, indicaron desde el organismo a cargo de Alejandro Marenco y brindaron un serie de recomendaciones: