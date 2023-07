Por los cortes de rutas en Jujuy, disminuyó la venta de pasajes en colectivo hacia la Quebrada

En medio de un contexto de protestas, conflicto y cortes de rutas en Jujuy , otro de los sectores perjudicados es el del transporte. Por lo que desde las empresas indicaron que disminuyó la venta de pasajes, y no pueden cumplir con el servicio en su totalidad.

“Nosotros brindamos servicio hasta Humahuaca, con parada en todas las localidades, pero debido a los cortes de ruta que se dan en el trayecto, solamente estamos llegando hasta el cruce en Purmamarca”, indicó Cecilia Leal a través de Canal 7 de Jujuy, una trabajadora de empresa que sale desde la Terminal de Ómnibus de San Salvador de Jujuy.

Además, sostuvo que todas las líneas están funcionando al 100%, pero no pueden completar el servicio “debido a que no se puede pasar o hay mucha demora en el paso”, por lo que los pasajeros “compran pasajes hasta el cruce donde está el puesto de Gendarmería en Purmamarca, y desde allí buscan la manera de trasladarse hasta las otras localidades porque algunas empresas no tienen servicio de trasbordo”.

En ese sentido, manifestó que actualmente son “pocas personas las que viajan, en su mayoría son quienes viven en esas comunidades o por cuestiones de trabajo, pero hubo una importante disminución en la compra de pasajes”.

Jujuy: trabajadores de buñuelódromo sufren consecuencias de los cortes de ruta

El buñuelodromo de El Carmen es uno de los puntos convocantes en la zona de los diques. Se configura como una parada obligada para quienes visitan los espejos de agua. Sin embargo, trabajadores del lugar remarcan que hay desabastecimiento de materias primas por la imposibilidad de circular y, además, carencia de clientes.

“Estamos afectados por los cortes y paros que hay, no tenemos nada de gente. Los otros días pasó lo mismo, no se vendía nada. Los turistas no pasan o están en la ruta esperando para pasar, en todos los lugares están con las protestas”, sostuvo Haydee Canchi, una de las dueñas de un puesto del buñuelodromo.

Haydee explicó que también están complicados para abastecerse de materias primas. “No podemos hacer las compras porque demoramos mucho en llegar a los lugares”, sintetizó dando cuenta de su situación.

Sin desconocer el reclamo de quienes efectúan las protestas, Haydee sostuvo: “Cayeron las ventas y tenemos que pagarle al personal, necesitamos que esto se solución porque tenemos familias que mantener”.

Cabe mencionar que por ahora no hubo subas en el precio dela docena de buñuelos. “Vendemos a $1200 los doce”, finalizó la comerciante.