Por las fiestas, comercios de la capital jujeña ofrecen promociones y descuentos hasta el 6 de enero

Hasta el 6 de enero, el Centro Comercial Abierto Tacita de Plata, de la Unión Empresarios de Jujuy, junto a la Municipalidad de San Salvador de Jujuy proponen a la ciudadanía aprovechar de las ofertas y descuentos de la Promo “Felices Fiestas”, con el objetivo es impulsar las ventas de los comercios jujeños en una fecha clave para el rubro.

Los comercios adheridos y promociones son:

BARRIOS CÉNTRICOS

1- PERFUMERIA VENUS Calle Belgrano 610. B° Centro. Tel. 388-4237967.

PROMO: 10% off en todos los perfumes y estuches.

2- OHASIS JUJUY- HOTEL Y SPA Calle Ramírez de Velazco 244. B° Centro. Tel. 3885207337 PROMO: 10 % off todos los domingos (solo contado efectivo)

3- SALVAJE JEANS Calle Necochea N°254. B° Centro. Tel. 3885703060.

PROMO: hasta 30% off en productos seleccionados. Con tarjeta de crédito 3 cuotas sin interés.

4- AVANTI DEPORTES Calle Senador Pérez 299 B° Centro. Tel.3885191390 PROMO: 20% off productos seleccionados

10 prendas en STOCK para cada promo

CALZA CHUPIN, LYCRA DE SEDA ESTAMPADA SONDER 20%off

CALZA CHUPIN LYCRA DE SEDA LISA SONDER 20% off

CALZA CHUPIN ESTAMPADA RUNIK 20% off

REMERA DE ALGODÓN ARGENTINA SONDER 20% off

INDUMENTARIA DE CICLISMO JERSEY YAZUKA (Todos 20% off)

INDUMENTARIA DE CICLISMO CALZAS YAZUKA (Todos 20% off)

BIKINIS CONJUNTO VANDALIA (Todos 30% off)

5- LOS ANGELES MODA Calle Güemes N°847. B° Centro. Tel.

PROMO: 10% off efectivo. Tarjetas 3 y 6 cuotas sin interés.

6- VK VEROKA Calle Necochea 250. Local 11. B° Centro. Tel. 3885736591

PROMO: 10% y 15% en efectivo. Con tarjetas de crédito 3 cuotas sin interés.

7-YANDI OUTLET Calle Lavalle N° 227. B° Centro. Tel. 388- 4237070.

PROMO: 10% off en marcas seleccionadas (Prowes y Seta).

Artículos seleccionados 15% off (efectivo o débito)

8- YANDI CALZADOS Calle Lavalle N°239. B° Centro. Tel. 388- 4237070

PROMO: 10 % off en productos y marcas seleccionadas efectivo o débito (zapatos Dunlop, Lepoque, Namoro, Perfumes)

9- YANDI DEPORTES Calle Lavalle N°223- Necochea N°448. B° Centro. Tel. 388- 4237070.

PROMO: 10% off en marcas seleccionadas débito o crédito (Athix, Active, 361*, Taverniti invierno)

Además, desde las redes de la Unión Empresarios de Jujuy (@uejujuy [email protected]_jujuy) lanzaron un sorteo de 10 órdenes de compra por el valor de $5.000 que brinda la entidad empresaria para quienes compartan la publicación de las promociones como una manera de generar mayor difusión de los comercios y sus propuestas promocionales.