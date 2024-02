¿Por qué las tormentas eléctricas son tan fuertes en Jujuy?

Este miércoles, alrededor de la medianoche, Jujuy fue azotada por una fuerte tormenta eléctrica de gran magnitud .

Mario Navarro, director del Observatorio Meteorológico de Salsipuedes dialogó con “La Mejor Mañana” de AM630 y explicó que la fuerte actividad eléctrica en la provincia es consecuencia del “aire tropical que viene de Perú, Bolivia, Ecuador, Venezuela y Colombia" y anticipó que este fenómeno en la provincia estará inclusive hasta el domingo.

Indicó, que “el aire caliente invade la parte norte y centro de Argentina, no solo la temperatura sino el alto contenido humeral y la saturación del aire, causa que genere desarrollo verticales sobre el sector de las islas media alta y genera tormentas altas. La nubosidad es baja y los desarrollos verticales son con protuberancia de altura importante".

Afirmó, "van a tener tormentas de gran volumen de precipitación pero se esperan lluvias muy grandes para el sudoeste de Jujuy”.

Sensación térmica en la semana

Navarro confirmó que durante el fin de semana la sensación térmica va a descender a máximas de hasta 17°C. “El cambio rotundo viene para la zona centro y el domingo para el norte argentino”.

Febrero se despide con alerta amarilla por fuertes tormentas en Jujuy

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó que seguirán las altas temperaturas y de acuerdo con el pronóstico, l as fuertes tormentas persistirán durante toda la jornada de este jueves en todo el territorio provincial.

Además, desde el organismo nacional indicaron que las precipitaciones podrían extenderse hasta la primera semana del mes de marzo.

Según detalló el SMN, las fuertes tormentas se producirán durante toda la jornada en algunas localidades y en otras por la tarde-noche.

Alerta amarilla en Jujuy

Las áreas afectadas por las precipitaciones durante todo el día serán: Zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano - Zona montañosa de Humahuaca - Zona montañosa de Tilcara - Zona montañosa de Tumbaya.

Por otro lado, las localidades que registrarán lluvias durante la mañana y noche son: Puna de Cochinoca - Puna de Humahuaca - Puna de Rinconada - Puna de Santa Catalina - Puna de Tilcara - Puna de Tumbaya - Yavi.

Mientras las que serán afectadas por lluvias por la tarde y noche serán: El Carmen - Ledesma - Palpalá - San Antonio - San Pedro - Santa Bárbara - Valle Grande - Zona baja de Doctor Manuel Belgrano - Zona baja de Tilcara.

El comunicado del SMN detalla: “El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por ocasional caída de granizo, ráfagas intensas, fuerte actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, pudiendo ser superados en forma puntual”.

Recomendaciones

1- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitá actividades al aire libre.

3- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o

piletas.

5- Estate atento ante la posible caída de granizo.

6- Informate por las autoridades.Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio,

documentos y teléfono.