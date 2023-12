Productores de San Antonio denuncian el ataque de jaurías a los ganados: murieron más de 12 vacas

Una vez más, la tenencia responsable y la falta de cuidados de propietarios de perros , queda en el centro de una escena conflictiva. Productores de Jujuy denunciaron la pérdida de parte de los ganados vacunos por ataques de jaurías de perros que son de la zona.

Una de las pequeñas productoras damnificadas, Silvia Beatriz Ramos, dialogó con Canal 7 de Jujuy y explicó la preocupante situación que viven productores de la zona de El Carril, San Antonio, La Toma y El Churcal.

“Esta problemática la venimos sufriendo ya hace bastantes años, porque son reiterativas. Estamos en época de parición, entonces las vacas están en el campo todavía y estamos siendo atacados. Nos matan los terneros, pero inclusive las vacas grandes también”, precisó Ramos.

Luego agregó: “ Los perros las agarran en la noche porque durante el día no es el ataque y creemos que son perros del mismo pueblo” y continuó: “Los dueños de los animales que atacan no fueron identificados, pero más o menos hay una idea de quiénes son los perros porque el mismo dueño le comentó a un productor, de que lo había visto llegar al perro con sangre en la boca”.

Al respecto de los ataques al ganado, Ramos detalló que los perros “ matan las vacas y las dejan, no es que se las comen . Le destruyen las orejas, atacan la parte de la boca porque el animal al tratar de defenderse, lo hace con la cabeza, y si es más arisco es peor todavía porque ese animal se empaca. Entonces ahí van y le sacan los mofletes, los carrillos que son los más blandos para sacarle”.

Mientras que “ a los terneritos le sacan las orejas , le muerden la cabeza y los muslos de la cola. Con esas mordidas el animal se muere”.

Más de 12 vacas muertas

En este sentido la productora hizo referencia: “En nuestra finca, que somos cuatro hermanos productores, más o menos debemos tener en total 80 animales, de los cuales ya vamos con pérdida de 7 animales , entre terneros y animales grandes”.

Luego detalló que otro productor pudo salvar un par de vacas, pero perdió una vaca grande . En tanto otro productor perdió tres vacas grandes y el último un ternerito mordido por los perros.

vacas atacadas por perros

Por otro lado, Ramos explicó que: “ La solución para los productores es que los dueños sean responsables de sus animales y no los dejen salir de sus casas y no los suelten y los mantengan bien. Vuelvo a insistir, hay que trabajar en la tenencia responsable de los animales. Si no, estos hechos se van a volver a repetir”.

Finalmente indicó: “El perro tiene que estar de la puerta de mi casa para adentro. Después las consecuencias o las medidas que puede tomar el productor no me responsabilizan. A nadie le gustaría que lo dejen sin hacienda, todo el esfuerzo de un año, de nueve meses y de toda la vida destruido en un rato porque vas al campo y los encontras muertos”.