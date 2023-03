Productores tabacaleros solicitan que se optimice el embalse en El Tipal

Los productores tabacaleros de Jujuy concretaron una reunión para analizar la situación del sector en el marco de la profunda sequía que atraviesa la provincia. La principal preocupación es la optimización del derivador de El Tipal.

“Nos convoca lo que venimos reclamando hace bastante tiempo desde la Cámara del Tabaco en función del agua”, expresó el titular de la entidad, Pedro Pascuttini. “Es insostenible por la seriedad de la situación, no se está embalsando en la modalidad en la que se podría hacer y los productores no saben qué va a deparar el año si no se resuelve”, planteó.

“Lo más acuciante es el derivador de El Tipal, donde vemos que se está perdiendo el agua, no se está utilizando, se está yendo cuesta abajo y es un crimen que suceda esto, la con falta de agua", expuso.

Pascuttini sostuvo que todo lo relativo al agua tiene dificultades. “Es complejo en cuanto a la captación y en todo lo que significa el mantenimiento, la conservación y la utilización”, por eso, el presidente de la Cámara del Tabaco de Jujuy indicó que debe haber “una planificación en la que tengamos conocimiento de los volúmenes y dotaciones para enfrentar la campaña”.

“El agua es el elemento principal de la producción, sin agua no podemos producir, el perjuicio es actual. Si no tenemos la dotación no podemos producir este año”, insistió.

NUEVA REUNIÓN POR EL PRECIO DEL TABACO

Por otra parte, el representante de los productores tabacaleros de la provincia manifestó que la fijación del precio “es una tormenta que debemos atravesar”. Asimismo, recordó que “el lunes 27 es la reunión en Salta, donde trataremos de sacar los resultados que entendemos que por justicia le corresponden al productor”.

“Tiene que haber un incremento, con esta inflación no podemos estar así, no hay plata que alcance, el precio es el elemento fundamental para seguir produciendo”, sentenció.