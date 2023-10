Protectores solares en Jujuy: solicitan no comprar los productos en ferias o lugares no habilitados

Comenzó la época del año en la que estamos más expuestos a los rayos UV por lo que la demanda de protectores solares aumenta en gran medida. En Jujuy no se registran faltantes de stock, pero sí un considerable aumento de un 100% en dichos productos.

María Silvina Figueroa, farmacéutica, dialogó con Canal 7 y explicó: “Los precios han subido bastante, es un artículo que antes se compraba con más tranquilidad y ahora la gente se está quejando porque la verdad que los precios son bastante altos y lo ideal es comprarlos en farmacia”.

Luego agregó: “Hay algunos que tienen descuento porque trabajamos con laboratorios que tienen algunos descuentos de un 30% o 50% pero creo que todas las farmacias estamos buscando productos buenos y tratando de buscar buenos precios”.

Por otro lado, Figueroa indicó que, como los precios son altos, la gente comienza a buscar precios en otros lugares, lo que podría ser perjudicial para la salud de la piel: “Tienen que tener cuidado porque no hay controles de que sean realmente productos elaborados en un laboratorio, de que sean serios”.

Más adelante precisó: “Uno habla de medicamentos truchos que se venden en las ferias y con los protectores también puede ser porque uno los tiene que adquirir en droguerías. No es algo que con tanta simplicidad se puede usar porque puede no hacer efecto o puede causar una reacción en la piel que termina siendo perjudicial antes que beneficiar a la piel”.

De este modo, Figueroa recalcó: “Hay cosas que no se tienen que comprar en ferias, no se tienen que comprar en lugares que no estén habilitados. Los protectores solares tienen la misma seriedad que lo que sería un medicamento, es un producto que tiene que estar bien elaborado para que obviamente cumpla su función”.

Los protectores solares en Jujuy cuestan hasta 11.000 pesos

En este sentido la farmacéutica precisó que actualmente se pueden adquirir los productos a partir de 6.000 a 11.000 pesos en las farmacias de la provincia.

RECOMENDACIONES PARA CUIDAR LA PIEL