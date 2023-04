Reclaman que más de 100 alumnos repitentes de la EET Nº 2 no tienen banco

A casi dos meses del inicio de clases en la provincia de Jujuy , padres de alumnos de la Escuela de Educación Técnica N°2 "Prof. Jesús Raúl Salazar" continúan reclamando la falta de vacantes para alumnos repitentes.

En la jornada de este lunes, padres del alumnado repitente se convocaron en la puerta de la institución para pedir una respuesta a la situación que atraviesan los alumnos. En dialogo con Canal 7 de Jujuy, una madre indicó: “En mi caso, mi hijo es la primera vez que repite y no hay vacante para él ni para el resto de alumnos que se encuentra en la misma situación”.

Luego explicó: “Nosotros nos cansamos de hablar con el Director quien nos dijo que nos iba a dar una solución, pero como verán ya van dos meses que nuestros hijos no vienen a clases. Como papás estamos preocupados y queremos saber qué vamos a hacer con nuestros hijos porque en ningún colegio lo van a recibir”.

Por otro lado, la mujer detalló que tampoco deberían cambiarlos de colegio debido a que muchos ya eligieron una orientación como ser construcción o electricidad y “es obligación de la institución recibir a los que repiten por primera vez”.

Reclamo de padres de alumnos de la EET Nº2

Cabe resaltar que se trata de aproximadamente 100 alumnos de entre 3º y 6º año que están repitiendo y no tiene banco. “Hay algunos chicos que están por terminar y quieren que se los mande a otra institución y no es justo”, expresó una de las madres.

Más adelante indicaron que aparentemente la institución continúa recibiendo alumnos que provienen de otros establecimientos educativos: “Según acá nos dicen que no hay banco, pero tenemos entendido que el señor Aramayo, que se desempeña como trabajador del Ministerio de Educación, está mandando a gente que no es de la institución con un papel y se los anota. Para ellos sí tienen bancos, chicos de afuera de la institución sí tienen bancos y nuestros niños que vienen cursando acá, no tienen”.

Ante este conflicto, los padres indicaron que continuará el reclamo hasta obtener una respuesta por parte de las autoridades y cuando sus hijos inicien las clases.