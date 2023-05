Reclamo de puesteros: impiden el ingreso de feriantes por considerarlos una competencia desleal

En las primeras horas de este martes, puesteros de los diversos mercados de la capital jujeña, se convocaron en el barrio Coronel Arias a modo de protesta.

Los trabajadores aseguran que el predio ubicado sobre avenida Riobamba y avenida Presidente Perón debería cerrarse ya que los feriantes que provienen de diferentes localidades como así también de provincias vecinas, no pagan los mismos impuestos, los productos que ofrecen son a menor costo por lo que son considerados una competencia desleal.

Armando Vilte, puestero del exmercado de Abasto y del mercado de Concentración, dialogó con Canal 7 y explicó: “Venimos a reclamar a esta feria porque es algo ilegal porque no pagan impuesto y solo pagan un derecho de piso que no es lo mismo”.

Protesta de puesteros en Bº Coronel Arias

“Desde los 12 años que estoy en el mercado y ya tengo 64 años asique se pueden imaginar que tengo bastante conocimiento. En esta feria los conozco a todos, acá viene gente hasta de Buenos Aires trayendo equipos de papa, también Tucumán y se ha comprobado”, indicó Vilte.

Luego el hombre aseguró que “son trabajadores golondrinas que vienen, se asientan acá, hacen plata y se van. No dejan ni un mango, solo el piso que debe ser para el propietario del terreno y listo. No pagan nada. No viene la Municipalidad, no viene Rentas, no viene nadie. Es tierra de nadie y venden como ellos quieren”.

Vilte detalló que los puesteros pagan “alquileres que suben cada dos o tres meses, tenemos inspectores de toda índole en el mercado y eso hace que nuestros precios sean más elevados por lo que la ventas caen. Muchos puesteros del mercado ya se fueron y estamos sobreviviendo a la deriva”.

Reclamo y medida de fuerza de puesteros

En este sentido Vilte explicó que van a impedir el ingreso a la feria hasta que les den alguna solución. “Esta medida la vamos a mantener hoy, el jueves, el sábado y hasta que nos den alguna solución y conseguir algo concreto. Esta feria no está habilitada, la habilitaron solamente en el tiempo de la pandemia y de ahí siguieron”.

Finalmente el hombre indicó que: “No es lógico que a 25 cuadra de los cuatro mercados de la ciudad, esté esta feria. Por ordenanza, esta feria tendría que estar a 20 kilómetros”.