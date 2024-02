Reclamos por tarifazos y mal funcionamiento de los servicios de luz y agua en Jujuy: "Caen dos gotas de lluvia y se corta todo"

En el marco de una movilización nacional encabezada por referentes del Polo Obrero, en Jujuy no sólo reclamaron por la falta de asistencia a comedores y merenderos sino también por los tarifazos y mal funcionamiento de los servicios de luz y agua.

Rafael Balcarce, referente del Polo Obrero Jujuy, dialogó con Canal 7 y explicó que la alta inflación, las disparadas del dólar y los salarios todos congelados, “hace que las grandes tarifas que llegan al hogar tanto de luz y todos los servicios, sean imposibles de pagar”.

Luego indicó que los tarifazos no se condicen con las prestaciones de los servicios de la provincia: “El servicio es deficiente, desde que se privatizó la empresa. EJESA, no ha invertido nada porque siempre que caen dos gotas se corta todo el servicio. No han invertido en realidad en nada, en nuevos equipos para garantizar la luz de todo el pueblo Jujuy”.

Más adelante agregó: “Esta problemática sucede habitualmente y estas empresas han recibido subsidios millonarios por años y no han invertido para mejorar el servicio”. Además, Balcarce precisó que ante los constantes reclamos de los usuarios “hacen caso omiso y por eso nuestra política es que se estatice porque ¿para qué vamos a tener una empresa que de un mal servicio y que sea subsidiada? Para eso que sea a cargo el Estado”.

Finalmente, el referente aseguró: “El servicio es nefasto, mal servicio, altas tarifas, un desastre”.

A su turno, Mónica Romero, vecina de Alto Comedero que participa de la convocatoria en reclamo del mal servicio, explicó: “Sinceramente y con toda la palabra, es una vergüenza y es una lástima y lamentablemente el pueblo lo sufre, lo sufren lo que menos tienen. Imagínate que antes no se llegaba al mes y ahora menos porque es impresionante la suba en todos los sentidos”.

Luego indicó: “La deficiencia del servicio de Agua Potable se sufre más en Alto Comedero y en lo que es Palpalá. En Alto comedero nos quedamos sin agua, es cosa de todos los días. A veces son tres días y uno tiene que buscar la manera de poder tener agua”.

Además, la mujer detalló que “se llama a la empresa, se hace el reclamo por redes sociales y no escuchan. El camión cisterna tampoco llega, entonces este llamado también es para ellos, porque ellos se llenan el bolsillo de plata” y agregó: “cuando tienen que cortar la luz o el agua, ahí están, ahí recién los ves”.